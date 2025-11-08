Атаки Росії стали ще небезпечніші. Яку особливість помітили військові

Основним напрямком удару стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина

Російська атака по Україні у ніч на 8 листопада добре демонструє те, що тактика ворога змінилась. Росія наразі надає перевагу балістичним ракетам.

Про це в етері КИЇВ24 розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, здійснюючи удари балістикою, росіяни розраховують уразити якомога більше цілей.

Що треба знати:

В ніч на 8 листопада Росія завдала ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України

Росіяни били по Україні "шахедами", "Калібрами", "Кинджалами" та балістикою

Кільксіть атак саме балістичними ракетами, у порівнянні з 2024 роком, зросла в рази

Наслідки влучання дрона в Дніпрі

Як каже Ігнат, наразі добре видно переважання балістичного озброєння над іншими типами ракет. Адже саме балістику досить важко збити, тому вона може уражати більше цілей. Саме цього й прагне Росія.

"Ворог хоче досягнути своїх цілей, залишити українців без тепла та світла саме в такий важкий період. Тож сьогодні він застосував велику кількість балістичних ракет", – наголосив військовий.

В ніч на 8 листопада Україну атакували 25 "Іскандерів-М" і 7 "Кинджалів" – тобто 32 ракети із 45 запущених загалом. Цей удар, за словами Ігната, був потужною атакою балістикою та аеробалістикою.

Окрім того, противник запустив 10 крилатих ракет "Іскандер-К" і 3 крилатих ракети "Калібр". Основними напрямками ворожого удару стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Статистика збитих цілей 8 листопада 2025

Карта польоту ракет та дронів 8 листопада 2025

"Балістику в нас сьогодні збиває система Patriot. Саме тому президент України щоразу наголошує на необхідності цих систем і ракет до них. Саме для захисту наших місць, наших об’єктів критичної інфраструктури. У нас їх сотні й сотні, якщо не тисячі. Тому треба розуміти, що першочергова потреба саме в Patriot", — пояснив Ігнат.

Порівнюючи з 2024 роком, кількість атак балістичними ракетами зросла в рази. Наразі пуски балістики відбувається частіше, ніж крилатих ракет чи озброєння морського базування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі "шахед" врізався у будинок, є загиблі.