Під прицілом були важливі об'єкти. Куди найбільше била Росія минулої ночі (карта)

РФ продовжує удари по об'єктах життєзабезпечення

Вночі та зранку 8 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ворог бив безпілотниками, балістичними ракетами "Кинджал" та крилатими ракетами "Калібр", під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Що треба знати:

Минулої ночі Росія масовано атакувала Україну, ворог бив по критичній інфраструктурі

Основні зусилля росіяни спрямували на Полтавщину та Чернігівщину, але під ударами були й інші області

Через удар по енергетичному об'єкту, повністю знеструмлене місто Кременчук, воду дають за графіком

В мережі з'явилася карта руху повітряних цілей ворога над територією Україн минулої ночі. Найбільших ударів зазнали Полтавська та Чернігівська області.

Також Росія в ніч на суботу атакувала Дніпропетровщину, Київщину та Київ, Кіровоградщину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ворог бив по обʼєктах життєзабезпечення українців.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура — те, що забезпечує нормальні умови проживання людей … Рятувальники, поліція працюють на місцях ударів. Задіяні необхідні фахівці та спеціалізована техніка, Ігор Клименко

Рятувальники ліквідують пожежу через удар по Полтавщині

Ворог обстрілял енергооб'єкт на Полтавщині

Міністр додав, що станом на 8:50 рятувальники працювали над ліквідацією понад 10 пожеж. Усі служби працюють, щоб мінімізувати наслідки російської атаки по обʼєктах життєзабезпечення людей.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Полтавщині. Через це повністю знеструмлене місто Кременчук. Міський водоканал перейшов на роботу за допомогою потужних генераторів. Вода подається за графіком.