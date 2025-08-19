Росія масовано обстріляла Кременчук в ніч доленосної зустрічі у США. Чому Путін обрав саме це місто для удару

На щастя, обійшлося без жертв

Кременчук зазнав масованої комбінованої російської атаки в ніч на 19 серпня. Саме це місто Росія обрала як ціль в ніч великих переговорів у Вашингтоні — між президентами США та України та європейськими лідерами.

Хоча логіку схибленого глави Росії Володимира Путіна зрозуміти важко, "Телеграф" проаналізував, чому він міг обрати для удару цієї важливої ночі саме Кременчук. Як все, що робить Путін стосовно України, обстріл Кременчука є частиною його політики тиску та залякування.

Що відомо про обстріл Кременчука

В ніч на вівторок, 19 серпня, Росія атакувала місто десятками безпілотників, балістичними та крилатими ракетами. Пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура. Виникли пожежі, ранок місто зустріло в диму. На щастя, обійшлося без жертв.

Карта руху російських ракет та дронів по Україні в ніч на 19 серпня

Ранок Кременчук зустрів у диму

Виникли пожежі

Чому саме Кременчук?

Вечірній Кременчук

Кременчук є стратегічно важливим містом для Росії з кількох причин. Одна з них — кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ). До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами.

Кременчуцький НПЗ

Крім того, у місті розташовані важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні логістики української армії та цивільного населення.

Кременчук є одним з центрів Кременчук економіки та промисловості

Які об'єкти в місті хочуть знищити росіяни

Промислові об'єкти: нафтопереробний завод, Кременчуцький завод технічного вуглецю, вагонобудівний завод тощо

нафтопереробний завод, Кременчуцький завод технічного вуглецю, вагонобудівний завод тощо Транспортна інфраструктура: залізничні вузли, мости через річку Дніпро, які мають критичне значення для постачання армії

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 серпня, коли Дональд Трамп після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами телефонував керівнику Росії Володимиру Путіну, РФ влаштувала чергову атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101. Ворог також запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Саме Кременчук став головною мішенню атаки.