"Батя вийшов на балкон покурити". Образи Цимбалюка у "Холостяку" не дають спокою українцям, що вдягнув (фото)
Мережу насмішило щонайменше два луки "холостяка"
Вихід нової серії шоу "Холостяк" вчергове розсмішив українців. Цього разу користувачі жартували з кількох образів 35-річного українського актора та блогера Тараса Цимбалюка.
Адже стилісти підібрали йому кілька досить цікавих луків. Зокрема, один з них — це шорти, велика чорна жилетка та туфлі зі шкарпетками, другий — яскрава кофта у смужку та чорні штани.
Обидва ці луки викликали хвилю жартів у мережі. Адже перший образ виглядав досить дивно. Актор вдягнув чорні шорти з класичними туфлями та сірими довгими шкарпетками. Доповнили це чорна майка та жилетка оверсайз. Разом комбінація виглядала на "холостяку" досить дивно. Добре це демонструє кадр, де він сидів в великому білому кріслі.
Другий лук, який розвеселив мережу, — яскрава в'язана футболка зеленого та фіолетового кольорів у смужку та чорні штани. Обидва луки надихнули українців на створення мемів та жартів. Найдотепніші з них:
- Коли вирішив вдітися сам, аби показати мамі свій смак.
- Коли одягався сам, без допомоги жінки.
- Сітка для цибулі живе своє краще життя.
- Коли мама дала гроші на одяг, а ти зайшов у секонд під закриття.
