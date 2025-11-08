"Батя вышел на балкон покурить". Образы Цимбалюка в "Холостяке" не дают покоя украинцам, что надел (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сеть насмешило по меньшей мере два лука "холостяка"
Выход новой серии шоу "Холостяк" в очередной раз рассмешил украинцев. В этот раз пользователи шутили с нескольких образов 35-летнего украинского актера и блогера Тараса Цымбалюка.
Ведь стилисты подобрали ему пару интересных луков. В частности, один из них – это шорты, большая черная жилетка и туфли с носками, второй – яркая кофта в полоску и черные брюки.
Оба этих лука вызвали волну шуток в сети. Ведь первый образ выглядел довольно странно. Актер надел черные шорты с классическими туфлями и серыми длинными носками. Дополнили это черная майка и жилетка оверсайз. Вместе комбинация выглядела на "холостяке" довольно странно. Хорошо это демонстрирует кадр, где он сидел в большом белом кресле.
Второй лук, развеселивший сеть, – яркая вязаная футболка зеленого и фиолетового цветов в полоску и черные брюки. Оба лука вдохновили украинцев на создание мемов и шуток. Самые остроумные из них:
- Когда решил одеться сам, чтобы показать маме свой вкус.
- Когда одевался сам, без помощи женщины.
- Сетка для лука живет свою лучшую жизнь.
- Когда мама дала деньги на одежду, а ты зашел в секонд под закрытие.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник нарвался на хейт украинцев из-за шутки о визите американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Холостяка" заподозрили в сотрудничестве со спонсорами России.