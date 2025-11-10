"Дефіцит надовго". Стало відомо, коли послаблять графіки відключення світла в Україні

Ситуація з енергетикою напряму залежить ударів РФ

В Україні відключення світла після російських ударів по енергетичних потужностях триватимуть не один тиждень. Адже наразі не працює дві потужних ТЕС та є великі пошкодження мережі.

Про це пише "Економічна правда", посилаючись на джерело в енергетичних компаніях. За його словами, мінімальне відновлення для стабілізації ситуації займе кілька тижнів.

Що треба знати:

Внаслідок російської атаки 8 листопада дві ТЕС — Трипільська та Зміївська — повністю припинили роботу

За оптимістично сценарію обмеження світла по 12 год триватимуть ще кілька тижнів

Відключення електрики ніхто не може прогнозувати, адже вони залежать від ударів по енергетиці

"Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго – генерацію швидко не відновиш", – каже одне з джерел.

Трипільська ТЕС

Ба більше, наразі ніхто не може спрогнозувати відключення взагалі. Адже все залежить від інтенсивності атак та руйнувань. Однак деякі припущення є, хоча вони залежать від російських ударів.

Співрозмовник каже, що за умови відсутності атак по енергетиці на мінімальне відновлення для стабілізації ситуації треба кілька тижнів. В цей період в Україні діятиме по 3-4 черги одночасно, а відключення сягатимуть 12 й більше годин на добу. Вже далі, після відновлення часткової роботи потужностей, країна може перейти до двох черг та однієї.

Зміївська ТЕС

"Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", – розповідає представник енергетичної компанії.

Зауважимо, що дані прогнози не стосуються прифронтових чи прикордонних регіонів, адже вони залишатимуться у складному становищі всю зиму – там удари та відключення можуть бути постійними.

