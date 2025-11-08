До блекауту рукою подати? Стало відомо, чому після російського обстрілу жорсткі відключення

Деякі генеруючі потужності зупинились повністю

Нічна атака Росії по Україні 8 листопада виявилась наймасштабнішим ударом по ТЕС. Наразі усі станції "Центренерго" зупинились та не генерують електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Енергетики працюють над відновленням роботи, але масштаби руйнування дуже великі. Зазначимо, до складу "Центренерго" входять Трипільська ТЕС на Київщині і Зміївська ТЕС на Харківщині.

Що треба знати:

Основні зусилля під час атаки росіяни спрямували на Полтавщину, Дніпропетровщину та Чернігівщину

Через удар по енергетичному об'єкту, було повністю знеструмлене місто Кременчук, воду давали за графіком

ТЕС атакували дронами та ракетами

За словами енергетичної компанії, в ніч на 8 листопада ТЕС атакувала найбільша кількість ракет та дронів. Вони фактично били по енергогенеруючих потужностях щохвилини.

Наслідки атаки РФ 8 листопада

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки 8 листопада

Внаслідок цього зруйновано чимало об'єктів, які енергетики відновили після атак у 2024 році. Наразі усі ТЕС зупинено, генерації немає. Коли її відновлять невідомо, адже масштаби наслідків атаки досить великі. Саме через це графіки відключень світла стали в рази жорсткішими, адже подекуди обмеження сягають 12 годин на добу.

"Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" — йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що продовжить роботу та почне відновлення пошкоджених потужностей, але на це треба час. Тому наразі навіть приблизні строки відновлення роботи ТЕС назвати не можуть. Це означає, що відключення світла по 10-12 годин можуть затриматися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може влаштувати блекаут в Росії, але це матиме потрібного результату.