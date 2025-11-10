"Дефицит надолго". Стало известно, когда ослабят графики отключения света в Украине
Ситуация с энергетикой напрямую зависит от ударов РФ
В Украине отключение света после российских ударов по энергетическим мощностям будет длиться не одну неделю. Ведь сейчас не работают две мощные ТЭС и есть большие повреждения сети.
Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на источник в энергетических компаниях. По его словам, минимальное возобновление для стабилизации ситуации займет несколько недель.
Что нужно знать:
- В результате российской атаки 8 ноября две ТЭС — Трипольская и Змиевская — полностью прекратили работу
- По оптимистичному сценарию ограничения света по 12 ч будут длиться еще несколько недель
- Отключение электричества никто не может прогнозировать, ведь они зависят от ударов по энергетике
"Повреждены подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой. Нет Трипольской и Змиевской ТЭС. Дефицит надолго – генерацию быстро не восстановишь", – говорит один из источников.
Более того, пока никто не может спрогнозировать отключение вообще. Ведь все зависит от интенсивности атак и разрушений. Однако некоторые предположения есть, хотя они зависят от российских ударов.
Собеседник говорит, что при отсутствии атак по энергетике на минимальное восстановление для стабилизации ситуации потребуется несколько недель. В этот период в Украине будет действовать по 3-4 очереди одновременно, а отключения будут достигать 12 и более часов в сутки. Уже дальше после восстановления частичной работы мощностей страна может перейти к двум очередям и потом к одной.
"Это оптимистический сценарий. Но опять же все зависит от обстрелов", – рассказывает представитель энергетической компании.
Заметим, что данные прогнозы не касаются прифронтовых или приграничных регионов, ведь они будут оставаться в сложном положении всю зиму – там удары и отключения могут быть постоянными.
