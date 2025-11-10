Прильотів немає, збиття теж. Куди ділись 7 ракет Росії, які "зникли" над Україною під час атаки

Росія запустила по Україні 67 дронів та 7 ракет

Під час нічної атаки Росії по Україні було застосовано 7 ракет — два "Кинджали" та п'ять С-300/С-400. Однак даних про падіння та збиття цієї зброї у зведенні Повітряних сил не було.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як таке можливо та куди могли "зникнути" ракети. Відповідь дав оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що треба знати:

Під час атаки в ніч на 10 листопада Росія використала 74 засоби повітряного нападу

З них 52 БПЛА успішно збили сили ППО

Відсутність даних про сім ракет має логічне пояснення

За словами Коваленка, тут ймовірні два варіанти: придушення РЕБ та збиття. Однак, якби ракети збили, вони відповідно були б зазначені у статистиці роботи ППО. Станом на 10 листопада їх там не вказано. Тому ймовірніше влучно спрацював РЕБ.

Статистика збиття повітряних цілей за 10 листопада

В такому разі, Коваленко каже, що спочатку треба знайти місце, де впала ця ракета, а потім вже констатувати, що вона була придушена і не влучила в ціль. Але часто ракети падають в ліси, посадки чи водойми, і сили ППО цього не можуть зафіксувати. До того ж РЕБ добре придушує не тільки ракети С-300/С-400, а й "Калібри", "Іскандери", Х-555, Х-55 та "Кинджали".

Кинджал

Експерт пояснює, що все залежить від потужності РЕБу. Україна має моделі, які можуть придушити навіть гіперзвукові та аеробалістичні ракети. В такому разі вони втрачають зв'язок та просто падають.

