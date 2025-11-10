Прилетов нет, сбития тоже. Куда делись 7 ракет России, которые "исчезли" над Украиной во время атаки

Россия запустила по Украине 67 дронов и 7 ракет

Во время ночной атаки России по Украине было задействовано применено 7 ракет — два "Кинжала" и пять С-300/С-400. Однако данных о падении и уничтожении этого оружия в сводке Воздушных сил не было.

"Телеграф" решил выяснить, как это возможно и куда могли "исчезнуть" ракеты. Ответ дал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что нужно знать:

Во время атаки в ночь на 10 ноября Россия использовала 74 средства воздушного нападения

Из них 52 БПЛА успешно сбили силы ПВО

Отсутствие данных о семи ракетах имеет логическое объяснение

По словам Коваленко, здесь вероятны два варианта: подавление РЭБ и сбитие. Однако если бы ракеты сбили, они соответственно были бы указаны в статистике работы ПВО. По состоянию на 10 ноября они там не указаны. Поэтому вернее метко сработал РЭБ.

Статистика уничтожения воздушных целей за 10 ноября

В таком случае Коваленко говорит, что сначала нужно найти место, где упала эта ракета, а потом уже констатировать, что она была подавлена и не попала в цель. Но часто ракеты падают в леса, посадки или водоемы, и силы ПВО этого не могут зафиксировать. К тому же РЭБ хорошо подавляет не только ракеты С-300/С-400, но и "Калибры", "Искандеры", Х-555, Х-55 и "Кинжалы".

Кинжал

Эксперт объясняет, что все зависит от мощности РЭБа. У Украины есть модели, которые могут подавить даже гиперзвуковые и аэробалистические ракеты. В таком случае они теряют связь и падают.

