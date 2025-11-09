Перебої зі світлом та загадкове полум’я: що відомо про нічні вибухи в Росії (фото та відео)

Під атакою могли опинитися важливі об’єкти

У ніч проти 9 листопада у російському Воронежі прогриміли вибухи, після чого у місті почалися перебої з електрикою. У соцмережах заявляють про удари по місцевій теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Водночас вибухи цієї ночі пролунали в Казані, після чого там почалася велика пожежа.

Що потрібно знати:

У Воронежі чули як мінімум 5-6 вибухів, після чого почалася пожежа і над ТЕЦ у небо почали здійматися клуби диму

Мешканці Воронежа у соцмережах стали скаржитися на перебої зі світлом після вибухів

У Казані горів факел на одному з найбільших хімічних підприємств Росії "Казаньоргсинтез"

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналах. Там же було опубліковано відповідні фото та відео нічних подій у цих двох російських містах.

Вибухи у Воронежі

Приблизно о 3:40 у Воронезькій області було оголошено ракетну небезпеку. За кілька хвилин у місті пролунали вибухи, а в небі з’явилася заграва.

У місцевих пабліках повідомляли про 5-6 вибухів. Після цього мешканці міста стали скаржитися на перебої зі світлом.

У мережі заявляють про ймовірну атаку на ТЕЦ-1 Воронежа.

Воронезька ТЕЦ-1 на карті

Воронезька ТЕЦ-1 – найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста. Станція забезпечує тепловою енергією чотири райони міста – Лівобережний, Залізничний, Ленінський та Центральний, а також понад тисячу підприємств, у тому числі найбільший воронезький завод – Воронежсинтезкаучук.

Воронезька ТЕЦ-1. Фото: Вікіпедія

Вибухи у Казані

Гучно цієї ночі було також і в Казані. Як повідомляють у мережі, у місті горів факел на одному з найбільших хімічних підприємств Росії "Казаньоргсинтез".

"Казаньоргсинтез" — російська хімічна компанія та однойменне хімічне підприємство. Випускає етилен, поліетилен, полікарбонат, бісфенол А, фенол, ацетон, етиленгліколь, етаноламіни та інші продукти органічного синтезу, всього понад 170 найменувань різної хімічної продукції, загальним обсягом понад 1 млн. тонн на рік. Найбільша частка у виручці посідає полімери і сополімери етилену — 70 % і полікарбонати — 16 %.

Казаньоргсинтез. Фото: Вікіпедія

Казаньоргсинтез на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 3 листопада дрони атакували кілька регіонів Росії і завдали ударів по підстанціям. Через це трапилися перебої зі світлом.