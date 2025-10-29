Нізащо не здогадаєтеся, що означає українське слово "зокола"

Раніше слово "зокола" часто можна було зустріти у літературі

Російська агресія останніми роками не лише внесла смуту в життя українців, а й пробудила великий інтерес до української мови. Зокрема, зараз дуже актуальними є рідкісні чи забуті українські слівця. Такі як "зокола" — адже лише одиниці зможуть правильно відповісти, що це таке.

Як розібрався "Телеграф", це слово має відразу кілька схожих значень:

те ж, що й "ззовні";

навколо, навкруги;

віддалік;

у переносному значенні — непрямо, натяками, здалеку.

Ось кілька прикладів, як слово "зоколо" можна використовувати у реченні — раніше воно часто зустрічалося в українській літературі:

Якусь мить Коля ще дослухався до звуків зокола – знадвору.

Їхня хата .. була завжди біла. Харитина Григорівна і невістка так поралися, так гляділи, щоб зберегти добрий вигляд зокола і всередині.

Хтось крикнув: – Пали! – І тріскіт розлігся зокола.

Цар годує сокола, А цариця дятла, а шуліка і сорока зокола сидять.

Ззиралися панійки, зокола заводили річ про всякі нещастя, які бувають од горілки та нічних гулянок.

