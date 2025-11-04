Ви точно бачили цю тваринку, але не здогадаєтесь про її справжню назву

Це слово згадується як у фольклорі, так і сучасній літературі

В українській мові існують слова, про значення яких можна не здогадатися з першого разу, якщо не знати. До таких належить й "вивірка".

Власне, це слово вільно використовувалося на Наддніпрянщині до XIV ст, поки його поступово не почав витісняти "аналог" — білка. Про це пише "Телеграф".

Як зазначає Етимологічний словник української мови, вивірка або ж вевірка, походить від кореня, пов'язаного з рухом та означає "та, що крутиться", "вертлява", тобто ідеально описує поведінку спритного лісового гризуна.

Вивірка у Етимологічному словнику

А ось більш звична назва "білка" утворилася від традиції називати дороге хутро "біле". Спочатку так позначали лише рідкісний вид білих вивериць, а згодом слово поширилося на усіх білок. Й наразі семантичної відмінності між словами білка та вивірка немає

Білка або вивірка

Вивірку часто згадують у фольклорі. Скажімо, у народній казці "Дві вивірки" розповідається про тваринок, які разом запасали на зиму харчі. Існує й вірш "Вивірка" Олександра Олеся тощо.

