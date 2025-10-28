Не Букля Гаррі Поттера, але схоже. Що означає українське слово, яке без посмішки не вимовити

У побуті його досить рідко використовують

В українській мові є чимало кумедних слів, які мало хто знає. Деякі з них мають кілька значень, але в побуті зустрічаються досить рідко. До прикладу, слово "букле".

Відданими фанатам Гаррі Поттера, та й тим, хто хоч раз бачив фільм, це слово нагадує прізвисько сови головного героя Буклі. "Телеграф" розповість, що таке "букле" і коли його можна використовувати.

За даними тлумачного словника "Горох", букле — це пряжка з вузликами, петельками, потовщеннями та іншими нерівностями або тканина з такої пряжі. Наголос у слові припадає на останню голосну — буклЕ.

Приклади використання:

Колекція весняного одягу знову підтвердила незамінність букле, шкіри й кашеміру. (із журналу)

Тканина букле стала візитівкою стилю Шанель. (з газети)

Досить часто люди можуть плутати букле з буклями, тобто з завитими пасмами волосся. Одне пасмо називаються букля. Саме Буклею в одному з перекладів книг та фільмів про Гаррі Поттера назвали білу сову головного героя. Щоправда, в оригінали її звали Hedwig, тобто Гедвіга.

Гаррі Поттер та Букля

