Не пережив численні атаки та підриви: як зараз виглядає той самий Антонівський міст (відео)

Антоновським мостом вже ніхто не користується за прямим призначенням

Зруйнований росіянами майже три роки тому Антоновський міст біля Херсона наразі став місцем постійних атак окупантів. Свого часу споруду збудували на одному з найвужчих місць річки Дніпро, тому звідти агресор намагається здійснювати вилазки на правий берег та здійснювати удари по позиціях Сил оборони й цивільній інфраструктурі.

У мережі з'явилося відео, як виглядає зараз Антоновський автомобільний міст. Відповідні кадри з'явилися у telegram-каналі "Труха".

У відео, знятого з дрона, видно, що у моста, загальною протяжністю 1366 метри, відсутні декілька прольотів. На дорожньому полотні шляхопроводу є багато дір від влучання HIMARS. На асфальті застигла бойова машина піхоти. Окрім того, помітно, як зруйнована навколишня прибережна зона.

Битва за міст

Антоновський міст

Російська армія узяла під контроль міст 24 лютого 2022 року, висадивши десант з гелікоптерів. Через декілька годин танкова група Євгена Пальченка вибила десантників РФ та повернула міст під контроль ЗСУ. 25 лютого року російські окупанти взяли міст під контроль, але в Херсон входити не наважились.

Під час окупації Херсонщини через автомобільний міст, однойменний залізничний міст поряд та греблю Каховської ГЕС відбувалося постачання частин російської армії, які утримували плацдарм на правобережжі області, тому руйнуванню Антонівського мосту для українських збройних сил надається стратегічне значення.

У липні ЗСУ завдали ударів по мосту з M142 HIMARS. Окрім Антонівського мосту пошкодили і залізничний міст вище за течією.

Автомобіль на Антонівському мосту

Окупанти намагалися відновити рух, накриваючи плитами пошкоджені ділянки.

Понтонна переправа росіян біля Антонівськог мосту

У серпні Сили оборони України знову завдали ударів по мосту аби унеможливити пересування по ньому.

Залізничний міст

У листопаді, втікаючи з правого берега Дніпра, окупанти підірвали міст, знищивши кілька прогонів.

Антонівський міст

Наразі район мосту став місцем боєзіткнень. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише у суботу, 25 жовтня, російські солдати двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста.

Розташування Антонівського моста

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як жінка з окупованих Олешок в окупованій частині Херсонської області вийшла на Антонівський міст. Її помітили українські військові та допомогли дістатися на безпечну територію.