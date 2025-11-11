Три года возвращения Херсона. Как город праздновал освобождение от России и что там сейчас (репортаж)
Херсон восемь месяцев был в оккупации – уже 1096 дней прошло после освобождения.
Три года назад украинские войска освободили Херсон — единственный областной центр, который Россия смогла захватить после начала полномасштабного вторжения. 11 ноября 2022 года украинские войска вошли в город после восьми месяцев оккупации. Местные встречали их настоящим праздником.
Освобождение Херсона — первые дни
Тысячи жителей вышли на улицы с украинскими флагами, поздравляя военные Вооруженных сил Украины. В деоккупированном городе на тот момент не было электричества и стабильной связи, однако весть о возвращении города под украинский флаг шла с чрезвычайной скоростью. Среди побывавших в первые дни освобождения в Херсоне — фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
В первые дни после освобождения местные жители массово собирались на площади Свободы и вдоль дорог, приветствуя военных, обнимая их и прося оставить подпись на флагах и одежде. Подпольно противодействовавшие российской оккупации представители движения сопротивления "Желтая лента" также открыто вышли на улицы.
После освобождения коммунальные службы и спасатели убрали с улиц агитационные материалы, оставленные российскими войсками. Вычищали следы российского пребывания – остатки мусора, рекламы и не только.
Российское отступление сопровождалось значительными разрушениями инфраструктуры: был взорван Антоновский мост, уничтожены котельные, ТЭЦ, телебашня и объекты связи. Город остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения. На дорогах и обочинах было большое количество изуродованных машин, многие объекты были заминированы.
Несмотря на сложные условия, в Херсоне быстро вернулась гражданская жизнь — открылись банки, магазины, а также были обустроены мобильные пункты для поддержки населения, где люди могли согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. 18 ноября государственная компания Укрзализныця возобновила движение поездов в Херсон.
Что было после деоккупации
После отступления российские войска начали массированные обстрелы Херсона с левого берега Днепра, часто попадая в жилые кварталы, гражданские объекты и места массового скопления людей. В результате подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года часть города оказалась под водой.
Херсон сейчас
Российские войска с левого берега Днепра продолжают обстреливать город. Область с начала года подверглась более 120 тысячам российских атак. После деоккупации из города и освобожденной части области эвакуировались более 50 тысяч человек. Российская армия устраивает дронами подлинное "сафари на людей".
Несмотря на это, в городе остается немало украинцев. На днях в Херсон приезжала американская киноактриса Анджелина Джоли. Она описала атмосферу в городе, страдающем от российских ударов.
Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроенные на то, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но вдохновляюще наблюдать за этим. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о более глубоком страхе быть забытым миром.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит известный Антоновский мост. Им не могут передвигаться автомобили, однако для одного из гражданских с оккупированной территории он стал путем к свободе.