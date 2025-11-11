Три года возвращения Херсона. Как город праздновал освобождение от России и что там сейчас (репортаж)

Херсон восемь месяцев был в оккупации – уже 1096 дней прошло после освобождения.

Три года назад украинские войска освободили Херсон — единственный областной центр, который Россия смогла захватить после начала полномасштабного вторжения. 11 ноября 2022 года украинские войска вошли в город после восьми месяцев оккупации. Местные встречали их настоящим праздником.

Освобождение Херсона — первые дни

Тысячи жителей вышли на улицы с украинскими флагами, поздравляя военные Вооруженных сил Украины. В деоккупированном городе на тот момент не было электричества и стабильной связи, однако весть о возвращении города под украинский флаг шла с чрезвычайной скоростью. Среди побывавших в первые дни освобождения в Херсоне — фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Херсон после освобождения. Как это было

Местные приветствовали украинских военных

Горожане выстраивались вдоль дорог, поздравляя каждого

В первые дни после освобождения местные жители массово собирались на площади Свободы и вдоль дорог, приветствуя военных, обнимая их и прося оставить подпись на флагах и одежде. Подпольно противодействовавшие российской оккупации представители движения сопротивления "Желтая лента" также открыто вышли на улицы.

На центральные площади города установили украинские флаги.

Куда же без арбуна херсонского

Херсонцы после освобождения

Как горожане приветствовали военных в первые дни после осовобождения

После освобождения коммунальные службы и спасатели убрали с улиц агитационные материалы, оставленные российскими войсками. Вычищали следы российского пребывания – остатки мусора, рекламы и не только.

Остатки мусора от русских окупантов

Портрет Путина на нужном месте

Российское отступление сопровождалось значительными разрушениями инфраструктуры: был взорван Антоновский мост, уничтожены котельные, ТЭЦ, телебашня и объекты связи. Город остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения. На дорогах и обочинах было большое количество изуродованных машин, многие объекты были заминированы.

Разрушения, которые оставили после себя россияне

На дорогах – следы российских преступлений

Обора были заминированы

Несмотря на сложные условия, в Херсоне быстро вернулась гражданская жизнь — открылись банки, магазины, а также были обустроены мобильные пункты для поддержки населения, где люди могли согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. 18 ноября государственная компания Укрзализныця возобновила движение поездов в Херсон.

Что было после деоккупации

После отступления российские войска начали массированные обстрелы Херсона с левого берега Днепра, часто попадая в жилые кварталы, гражданские объекты и места массового скопления людей. В результате подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года часть города оказалась под водой.

Людей вывозили на лодках

Город погрузился в воду

Херсон сейчас

Российские войска с левого берега Днепра продолжают обстреливать город. Область с начала года подверглась более 120 тысячам российских атак. После деоккупации из города и освобожденной части области эвакуировались более 50 тысяч человек. Российская армия устраивает дронами подлинное "сафари на людей".

Несмотря на это, в городе остается немало украинцев. На днях в Херсон приезжала американская киноактриса Анджелина Джоли. Она описала атмосферу в городе, страдающем от российских ударов.

Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроенные на то, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но вдохновляюще наблюдать за этим. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о более глубоком страхе быть забытым миром. Анджелина Джоли, актриса

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит известный Антоновский мост. Им не могут передвигаться автомобили, однако для одного из гражданских с оккупированной территории он стал путем к свободе.