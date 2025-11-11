Укр

Три года возвращения Херсона. Как город праздновал освобождение от России и что там сейчас (репортаж)

Галина Михайлова
Читати українською
Херсон освободили 11 ноября
Херсон освободили 11 ноября. Фото Коллаж "Телеграфа"

Херсон восемь месяцев был в оккупации – уже 1096 дней прошло после освобождения.

Три года назад украинские войска освободили Херсон — единственный областной центр, который Россия смогла захватить после начала полномасштабного вторжения. 11 ноября 2022 года украинские войска вошли в город после восьми месяцев оккупации. Местные встречали их настоящим праздником.

Освобождение Херсона — первые дни

Тысячи жителей вышли на улицы с украинскими флагами, поздравляя военные Вооруженных сил Украины. В деоккупированном городе на тот момент не было электричества и стабильной связи, однако весть о возвращении города под украинский флаг шла с чрезвычайной скоростью. Среди побывавших в первые дни освобождения в Херсоне — фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Освобождение Херсона, здание областного совета, 2022 год
Херсон после освобождения. Как это было
Освобождение Херсона, 2022 год
Местные приветствовали украинских военных
Освобождение Херсона, 2022 год
Горожане выстраивались вдоль дорог, поздравляя каждого

В первые дни после освобождения местные жители массово собирались на площади Свободы и вдоль дорог, приветствуя военных, обнимая их и прося оставить подпись на флагах и одежде. Подпольно противодействовавшие российской оккупации представители движения сопротивления "Желтая лента" также открыто вышли на улицы.

Освобождение Херсона, 2022 год
На центральные площади города установили украинские флаги.
Освобождение Херсона, 2022 год
Куда же без арбуна херсонского
Освобождение Херсона, 2022 год
Херсонцы после освобождения
Освобождение Херсона, 2022 год
Как горожане приветствовали военных в первые дни после осовобождения

После освобождения коммунальные службы и спасатели убрали с улиц агитационные материалы, оставленные российскими войсками. Вычищали следы российского пребывания – остатки мусора, рекламы и не только.

Освобождение Херсона, 2022 год
Остатки мусора от русских окупантов
Освобождение Херсона, 2022 год
Портрет Путина на нужном месте

Российское отступление сопровождалось значительными разрушениями инфраструктуры: был взорван Антоновский мост, уничтожены котельные, ТЭЦ, телебашня и объекты связи. Город остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения. На дорогах и обочинах было большое количество изуродованных машин, многие объекты были заминированы.

Освобождение Херсона, 2022 год
Разрушения, которые оставили после себя россияне
Освобождение Херсона, 2022 год
На дорогах – следы российских преступлений
Освобождение Херсона, 2022 год
Обора были заминированы

Несмотря на сложные условия, в Херсоне быстро вернулась гражданская жизнь — открылись банки, магазины, а также были обустроены мобильные пункты для поддержки населения, где люди могли согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. 18 ноября государственная компания Укрзализныця возобновила движение поездов в Херсон.

Что было после деоккупации

После отступления российские войска начали массированные обстрелы Херсона с левого берега Днепра, часто попадая в жилые кварталы, гражданские объекты и места массового скопления людей. В результате подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года часть города оказалась под водой.

Подрыв Каховской ГЭС летом 2023 года
Людей вывозили на лодках
Подрыв Каховской ГЭС летом 2023 года
Город погрузился в воду

Херсон сейчас

Российские войска с левого берега Днепра продолжают обстреливать город. Область с начала года подверглась более 120 тысячам российских атак. После деоккупации из города и освобожденной части области эвакуировались более 50 тысяч человек. Российская армия устраивает дронами подлинное "сафари на людей".

Несмотря на это, в городе остается немало украинцев. На днях в Херсон приезжала американская киноактриса Анджелина Джоли. Она описала атмосферу в городе, страдающем от российских ударов.

Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроенные на то, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но вдохновляюще наблюдать за этим. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о более глубоком страхе быть забытым миром.

Анджелина Джоли, актриса

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит известный Антоновский мост. Им не могут передвигаться автомобили, однако для одного из гражданских с оккупированной территории он стал путем к свободе.

