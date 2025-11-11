Ви точно його не чули: яким українським словом можна обізвати легковажну людину

Воно має одразу два значення

В українській мові існує слово "дженджик", яке рідко використовують і далеко не всі знають, що воно насправді означає. В одному зі своїх значень це слово звучатиме як образа.

У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал української мови та культури "Словник" та інші відкриті джерела, розповідає про те, що відомо про незвичайне слово "дженджик".

Зазначається, що є два основні значення.

У першому випадку так говорять на людину, яка любить пишно, модно та ошатно одягатися. Тобто це, можна сказати, синонім до слова "модник".

А у другому значенні — це порожній, легковажний чоловік.

Саме друге значення слова "дженджик" може прозвучати як образа бік людини й залежно від контексту.

