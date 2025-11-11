Росіяни голову зламають. Це слово не знає навіть більшість українців: перевірте себе

Найчастіше його можна почути в західних областях

В українській мові є чимало унікальних та цікавих слів, значення яких мало хто знає, до прикладу, "дзюра". Це діалектне слово, яке здебільшого зустрічається в західних та північних регіонах.

Як зазначається у словнику "Горох", "дзюра" — це діалектне слово, що означає дірку, щілину, отвір у чомусь. Однак також слово може мати й переносне значення, іронічного характеру.

Значення слова "дзюра":

Дірка, отвір у тканині чи на взутті.

Щілина або заглибина.

Незатишний будинок чи приміщення.

Економічно та культурно відстале селище або містечко.

Слово "дзюра" — іменники жіночого роду, який відмінюється за усіма відмінками. Має форму множини та однини. Це слово не обов'язково використовувати в побуті, як тлумачення дірки, але воно точно може розширити словниковий запас та здивувати співрозмовника.

Дзюра

Також іноді "дзюру" використовують у значенні глухого закутка або глушини. Зауважимо, що зазвичай це слово використовують в побуті, але воно також зустрічається й в літературних творах. До прикладу, "То так потрібне, як дзюра в мості", "Як ти можеш жити в такій дзюрі…".

Нагадаємо, що в українській мові є маловідоме слово, яким можна назвати негідника. Є думка, що утворилось це слово від французького.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові є цікаве слово, яке означає білка.