Росіяни голову зламають. Це слово не знає навіть більшість українців: перевірте себе
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найчастіше його можна почути в західних областях
В українській мові є чимало унікальних та цікавих слів, значення яких мало хто знає, до прикладу, "дзюра". Це діалектне слово, яке здебільшого зустрічається в західних та північних регіонах.
Як зазначається у словнику "Горох", "дзюра" — це діалектне слово, що означає дірку, щілину, отвір у чомусь. Однак також слово може мати й переносне значення, іронічного характеру.
Значення слова "дзюра":
- Дірка, отвір у тканині чи на взутті.
- Щілина або заглибина.
- Незатишний будинок чи приміщення.
- Економічно та культурно відстале селище або містечко.
Слово "дзюра" — іменники жіночого роду, який відмінюється за усіма відмінками. Має форму множини та однини. Це слово не обов'язково використовувати в побуті, як тлумачення дірки, але воно точно може розширити словниковий запас та здивувати співрозмовника.
Також іноді "дзюру" використовують у значенні глухого закутка або глушини. Зауважимо, що зазвичай це слово використовують в побуті, але воно також зустрічається й в літературних творах. До прикладу, "То так потрібне, як дзюра в мості", "Як ти можеш жити в такій дзюрі…".
Нагадаємо, що в українській мові є маловідоме слово, яким можна назвати негідника. Є думка, що утворилось це слово від французького.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові є цікаве слово, яке означає білка.