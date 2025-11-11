Вы точно его не слышали: каким украинским словом можно обозвать легкомысленного человека
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оно имеет слово имеет два значения
В украинском языке существует слово "дженджик", которое редкое используют и далеко не многие знают, что оно на самом деле означает. В одном из своих значений это слово будет звучать как оскорбление.
В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал украинского языка и культуры "Словник" и на другие открытые источники, рассказывает о том, что известно о необычном слове "дженджик".
Отмечается, что есть два основных значения.
В первом случае так говорят на человека, который любит пышно, модно и нарядно одеваться. То есть, это, можно сказать, синоним к слову "модник".
А во втором значении — это пустой, легкомысленный мужчина.
Именно второе значение слова "дженджик" может прозвучать как оскорбление сторону человека и в зависимости от контекста.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке означает слово "дзюра". Это диалектное слово, в большинстве своем встречающееся в западных и северных регионах. Что интересно, многие украинцы не знают значение этого слова, но, следует учесть, что оно довольно редко используется.