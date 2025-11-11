Вы точно его не слышали: каким украинским словом можно обозвать легкомысленного человека

Оно имеет слово имеет два значения

В украинском языке существует слово "дженджик", которое редкое используют и далеко не многие знают, что оно на самом деле означает. В одном из своих значений это слово будет звучать как оскорбление.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на портал украинского языка и культуры "Словник" и на другие открытые источники, рассказывает о том, что известно о необычном слове "дженджик".

Отмечается, что есть два основных значения.

В первом случае так говорят на человека, который любит пышно, модно и нарядно одеваться. То есть, это, можно сказать, синоним к слову "модник".

Примеры использования слова "дженджик"

А во втором значении — это пустой, легкомысленный мужчина.

Примеры использования слова "дженджик"

Именно второе значение слова "дженджик" может прозвучать как оскорбление сторону человека и в зависимости от контекста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке означает слово "дзюра". Это диалектное слово, в большинстве своем встречающееся в западных и северных регионах. Что интересно, многие украинцы не знают значение этого слова, но, следует учесть, что оно довольно редко используется.