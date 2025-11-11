Тарифи потрібно переглядати: зараз багаті користуються тими ж пільгами, що й бідні

"Ті, хто має можливість платити за реальними цінами, мають це робити"

Тарифи на газ в Україні влаштовані не найсправедливішим чином. Закордонні партнери вважають, що заможніші громадяни мають платити більше за блакитне паливо, ніж, наприклад, пенсіонери.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла народний депутат Інна Совсун.

Станом на зараз ціна газу для населення субсидійована, причому як для умовного Ріната Ахметова, так і дідуся, який живе на пенсію. Тобто держава компенсує частину вартості газу навіть тим людям, хто спроможний платити повну ціну. Партнери кажуть: ті, хто мають можливість сплачувати за реальними цінами, мають це робити, а малозабезпечені — отримувати цільову субсидію розповідає Совсун

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом поточного опалювального періоду Україна практично спустошить сховища газу "під нуль" і навесні знову потребуватиме закупівлі додаткових обсягів.