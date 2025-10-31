Відчиняйте вікна! Занадто помаранчевий газ сигналізує про небезпеку

Зміна кольору полум'я газової плитки на жовтий або помаранчевий може бути викликана кількома причинами

Журналіст "Телеграфу" звернув увагу на дивний занадто помаранчевий колір полум'я газової плити та звернувся за поясненнями до ТОВ "Оператор ГТС України". Там назвали причини, які можуть викликати зміну кольору з блакитного.

Як пояснили "Телеграфу" у ТОВ "Оператор ГТС України", до такого горіння призвело те, що багато вологи в приміщенні, або ж окалина на конфорці.

У компанії зазначили, що помаранчевий колір полум'я газу — не привід для обурення якістю, а сигнал значної вологості в приміщенні, або ж вигорання окалини на конфорці.

"Відкрийте кватирку на провітрювання. Ще як варіант — не повністю згоріла окалина на самій конфорці", – порадив фахівець.

Що каже нейромережа

"Телеграф" також запитав про можливі причини зміни кольору полум'я у штучного інтелекту. Помаранчеве полум'я газу виникає внаслідок неповного згоряння, пояснила Gemini, через забруднення пальників та недостатню кількість кисню для горіння. Газ згорає не повністю, виділяючи менше тепла, утворюючи сажу та може призвести до виділення чадного газу.

Нейромережа наголосила, що слід терміново вимкнути газовий прибор та викликати фахівця, щоб перевірити газову систему та почистити обладнання.

ШІ також погодився з ТОВ "Оператор ГТС України", що висока вологість у приміщенні також може викликати зміну кольору полум'я.

Але, на думку Gemini, це не всі причини, що можуть фарбувати полум'я на плиті у жовтий або помаранчовий кольори. Це також може бути погана вентиляція або нестача повітря.

Остання з перелічених нейромережею причин зустрічається, на її думку, рідше, але зараз вона як ніколи актуальна – низький тиск газу може також впливати на якість горіння.

Нагадаємо, раніше колишній міністр енергетики Юрій Бойко заявив, що Україні може не вистачити газу для проходження опалювального сезону. Щоб цього уникнути, вже зараз потрібно економити та знижувати температурні стандарти у квартирах.