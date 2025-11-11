Тарифы нужно просматривать: сейчас богатые пользуются теми же льготами, что и бедные

"Те, кто имеет возможность платить по реальным ценам, должны это делать"

Тарифы на газ в Украине устроены не самым справедливым образом. Зарубежные партнеры считают, что более состоятельные граждане должны платить больше за голубое топливо, чем, например, пенсионеры.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала народный депутат Инна Совсун.

Детальнее читайте в материале: "Свитера не греют систему: депутат объяснила, как нужно экономить на газе"

Она объяснила, что по состоянию на сегодняшний день цена газа для населения субсидирована, причем как для условного Рината Ахметова, так и для живущего на пенсию дедушки.

То есть государство компенсирует часть стоимости газа в том числе за тех людей, кто способен платить ту цену, которая покрывала бы себестоимость топлива. Партнеры говорят: те, кто имеет возможность платить по реальным ценам, должны это делать. А часть населения, которая не может, должны получать целевую субсидию. рассказывает Совсун

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение текущего отопительного периода Украина практически опустошит хранилища газа "под ноль" и весной снова будет нуждаться в закупке дополнительных объемов.