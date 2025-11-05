Вціліло менше половини. Нардеп оцінив масштаби ударів Росії по українському газу напередодні зими

Поки що ситуацію вдається контролювати завдяки партнерам

Під час цього опалювального сезону росіяни зосередилися, зокрема й на нашому газо- та нафтовидобутку. Наразі противнику вже вдалося знищити 60% газової інфраструктури України.

Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Йдеться насамперед про великі заводи, куди газ надходить зі свердловин:

"Ми усі бачимо, що ворог цього опалювального сезону зосередився у тому числі і на нашому газо- та нафтовидобутку. Наразі зруйновано близько 60% газової інфраструктури. Про що мова йде? У першу чергу мова про установки комплексної підготовки газу – це такі великі заводи, куди газ іде зі свердловин, а потім уже в магістральні та далі в розподільчі газові системи, відповідно до ГОСТу", — заявив він.

За його словами, зараз ситуацію вдається контролювати завдяки партнерам, насамперед Німеччині, Швеції та Норвегії, які допомагають із обладнанням.

"Звісно, ніхто не "розслабляється", але я думаю, що наші партнери, насамперед Європа, не дасть Україну залишити глобально без газу. У цьому плані нам також допомагає досить розгалужена гілка з'єднань з європейською газовою системою", — заявив Семінський.

