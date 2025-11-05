Рус

Вціліло менше половини. Нардеп оцінив масштаби ударів Росії по українському газу напередодні зими

Денис Подставной
Росіяни вибивають гадобидобу України
Росіяни вибивають гадобидобу України

Поки що ситуацію вдається контролювати завдяки партнерам

Під час цього опалювального сезону росіяни зосередилися, зокрема й на нашому газо- та нафтовидобутку. Наразі противнику вже вдалося знищити 60% газової інфраструктури України.

Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Йдеться насамперед про великі заводи, куди газ надходить зі свердловин:

"Ми усі бачимо, що ворог цього опалювального сезону зосередився у тому числі і на нашому газо- та нафтовидобутку. Наразі зруйновано близько 60% газової інфраструктури. Про що мова йде? У першу чергу мова про установки комплексної підготовки газу – це такі великі заводи, куди газ іде зі свердловин, а потім уже в магістральні та далі в розподільчі газові системи, відповідно до ГОСТу", — заявив він.

За його словами, зараз ситуацію вдається контролювати завдяки партнерам, насамперед Німеччині, Швеції та Норвегії, які допомагають із обладнанням.

"Звісно, ніхто не "розслабляється", але я думаю, що наші партнери, насамперед Європа, не дасть Україну залишити глобально без газу. У цьому плані нам також допомагає досить розгалужена гілка з'єднань з європейською газовою системою", — заявив Семінський.

