Перші на черзі: які будинки замерзнуть найшвидше без опалення

Навіть старі "хрущовки" виявилися теплішими

Панельні шістнадцятиповерхівки ризикують бути одними з найхолодніших будинків у країні у разі перебоїв із опаленням під час блекаутів. Вони швидко промерзають.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експерт з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Кристина Ненно.

Детальніше читайте у матеріалі: "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими".

На її думку, 16-поверхові будинки серії БПС, як на "Колібрісі" (круг Леся Курбаса та Гната Юри) чи на розі Миколи Руденка (колишня Кольцова) та Зодчих у Києві, і однотипні з ними втрачають тепло найшвидше.

16-поверхівка серії БПС на ніжках замерзне першою

А вже після них замерзатимуть звичайні дев'ятиповерхові панельки, а вже тільки потім п'ятиповерхові "хрущовки".

Час промерзання різних типів будинків

