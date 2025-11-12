Первые на очереди: какие дома замерзнут быстрее всего без отопления

Даже старенькие "хрущевки" оказались теплении них

Панельные шестнадцатиэтажки рискуют быть одними из самых холодных домов в стране в случае перебоев с отоплением во время блэкаутов. Они быстро промерзают.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Детальнее читайте в материале: "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми".

По ее мнению, 16-этажные дома серии БПС, как на "Колибрисе" (круг Леся Курбаса и Гната Юры) или на углу Николая Руденко (бывшая Кольцова) и Зодчих в Киеве, и однотипные с ними теряют тепло быстрее всего.

16-этажка серии БПС на ножках замерзнет первой

А уже после них будут замерзать обычные девятиэтажные "панельки", а только потом пятиэтажные "хрущевки".

Время промерзания разных типов домов

