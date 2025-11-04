Через це грибок, тріщини і холод: названо головну проблему панельних "хрущовок" в Україні

Старі панельні будинки гниють через недбале будівництво. Потрібно було їх підтримувати особливим чином.

В радянських "хрущовках" досі живуть тисячі українців, але вони не були пристосовані для тривалого використання. Через неправильну експлуатацію та недбалу побудову в квартирах утворюється грибок.

Що потрібно знати

"Хрущовки" будували нашвидкоруч і стики не гідроізольовані

Щоб не було грибка і було тепліше, потрібно стики обробляти

Проблема панельних "хрущовок" в тому, що на стиках немає потрібної теплоізоляції, розповіла "Телеграфу" експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христина Ненно. Вона пояснила, що там просто цементний розчин.

Таким будинкам потрібен був ретельний догляд, за державними будівельними нормами, щоб у квартирах можна було жити більш-менш комфортно.

Важливо було стики повністю оброблювати. Коли розпався Радянський Союз, це робити перестали і почалися проблеми в таких будинках, почався грибок і ще більше промерзали стіни Христина Ненно експертка з ЖКГ

Експертка наголошує, якщо раніше проблеми з грибком були на останніх поверхах через плаский дах, то зараз проблеми є і на поверхах нижче, саме через відсутність гідроізоляції швів.

Хрущовки збирали, як конструктор

Зазначимо, що саме такі панельні будинки в морози без опалення промерзнуть менше ніж за дві доби. Головна причина — ті самі необроблені стики.

Христина Ненно зазначає, що в СРСР не думали про комфорт, стояла задача — виконати план за кількістю квадратних метрів.

