Через це грибок, тріщини і холод: названо головну проблему панельних "хрущовок" в Україні
-
-
Старі панельні будинки гниють через недбале будівництво. Потрібно було їх підтримувати особливим чином.
В радянських "хрущовках" досі живуть тисячі українців, але вони не були пристосовані для тривалого використання. Через неправильну експлуатацію та недбалу побудову в квартирах утворюється грибок.
Що потрібно знати
- "Хрущовки" будували нашвидкоруч і стики не гідроізольовані
- Щоб не було грибка і було тепліше, потрібно стики обробляти
Проблема панельних "хрущовок" в тому, що на стиках немає потрібної теплоізоляції, розповіла "Телеграфу" експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христина Ненно. Вона пояснила, що там просто цементний розчин.
Таким будинкам потрібен був ретельний догляд, за державними будівельними нормами, щоб у квартирах можна було жити більш-менш комфортно.
Важливо було стики повністю оброблювати. Коли розпався Радянський Союз, це робити перестали і почалися проблеми в таких будинках, почався грибок і ще більше промерзали стіни
Експертка наголошує, якщо раніше проблеми з грибком були на останніх поверхах через плаский дах, то зараз проблеми є і на поверхах нижче, саме через відсутність гідроізоляції швів.
Зазначимо, що саме такі панельні будинки в морози без опалення промерзнуть менше ніж за дві доби. Головна причина — ті самі необроблені стики.
Христина Ненно зазначає, що в СРСР не думали про комфорт, стояла задача — виконати план за кількістю квадратних метрів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що саме через проблеми з опаленням та протягами в "хрущовках" робили дві вхідні двері. Це мало допомогти зі збереженням тепла.