Дрова є одним із найдешевших способів опалення в Україні. Однак існує паливо, яке показує себе економічніше і навіть ефективніше.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу".

Річ у тому, що середня ціна кубометра дров — близько 923-1140 гривень залежно від породи. Тонна соснових пелет коштує приблизно 7690 гривень. При цьому калорійність пелет становить до 4,6 кВт·год на кілограм — більше, ніж у звичайних дров.

Порівняння основних видів палива

При рівних умовах пелети можуть бути ефективнішими й економнішими, а зберігати їх зручніше. Вони займають менше місця, не потребують рубання і складування під навісом.

Порівняння вартості тепла з різних видів палива

Маркетолог ТОВ "Артмаш" Марина Максімова у коментарі "Телеграфу" також звернула увагу на ще одну перевагу пелет:

Гранули зазвичай всі горять гарно. Щільніші розгоряються довше, але довго тліють. Рихліші краще розгоряються і швидше згоряють. сказала Марина Максимова

