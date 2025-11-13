Дешевле дров: эксперты назвали самую выгодную альтернативу для отопления - цены и характеристики

Гранулы обычно все горят хорошо

Дрова являются одним из самых дешевых способов отопления в Украине. Однако существует топливо, которое показывает себя экономичнее и даже эффективнее.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу".

Детальнее читайте в материале: "Куриный помет, торф и шелуха обогреют украинцев. Чем можно топить, когда нет света и газа".

Дело в том, что средняя цена кубометра дров – около 923-1140 гривен в зависимости от породы. Тона сосновых пеллет стоит примерно 7690 гривен. При этом калорийность пеллет составляет до 4,6 кВтч на килограмм — больше, чем у обычных дров.

Сравнение основных видов топлива

При равных условиях пеллеты могут быть более эффективными и экономичными, а сохранять их удобнее. Они занимают меньше места, не нуждаются в рубке и складировании под навесом.

Сравнение стоимости тепла по разным видам топлива

Маркетолог ООО "Артмаш" Марина Максимова в комментарии "Телеграфу" также обратила внимание на еще одно преимущество пеллет:

Гранулы обычно все горят хорошо. Более плотные разгораются дольше, но долго тлеют. Рыхлее лучше разгораются и быстрее сгорают. сказала Марина Максимова

Напомним, ранее мы писали о том, какие дома замерзнут быстрее всего без отопления.