Не пишіть цього у призначенні платежу. Як уникнути блокування рахунку та перевірки від банку

Галина Михайлова
Блокування рахунків Новина оновлена 31 жовтня 2025, 11:22
Блокування рахунків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Юрист Ілля Колесник розповів, які формулювання у призначенні платежу безпечні та що робити, якщо рахунок уже заблоковано.

Українцям масово блокують рахунки через певні слова у призначенні платежів. Це пов'язано із посиленням фінансового моніторингу. Однак проблем можна уникнути.

Що потрібно знати

  • В Україні посилили фінансовий моніторинг, через що банки частіше блокують рахунки клієнтів
  • Система може зупинити операцію через "підозрілі" формулювання у платіжці
  • Якщо рахунок заблокували — потрібно звернутися до банку письмово і надати документи, що підтверджують походження коштів

Саме банки відповідальні за виявленням підозрілих операцій, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, ухиленням від податків або обігом криптовалюти поза правовим полем, наголошує в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник.

Саме тому будь-яке неоднозначне формулювання у платіжці — наприклад, "за крипту", "повернення боргу", "за товар" на приватну картку — може автоматично потрапити під перевірку системи комплаєнсу.

Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери"

Експерт наголошує: блокування може торкнутися навіть звичайних громадян, які не порушують закон. Банк може розцінити як підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП або як схему "обходу" податків регулярне отримання коштів з однаковим призначенням на особистий рахунок.

Що робити, щоб уникнути блокувань

Щоб рахунки не блокували, юрист радить дотримуватися трьох основних правил:

  1. Використовуйте чіткі, нейтральні формулювання — "особистий переказ", "поповнення картки", "подарунок", "переказ від батьків" тощо.
  2. Для розрахунків за товари чи послуги використовуйте лише рахунки зареєстрованих ФОПів або компаній.
  3. Уникайте згадок про криптовалюту, обмін чи боргові операції у призначенні платежу.
ПІдтвердження походження коштів
ПІдтвердження походження коштів /Інфографіка "Телеграфу"

Якщо рахунок заблокували: що робити

Ілля Колесник радить в першу чергу — не панікувати. Юрист нагадує, що банки зобов'язані дотримуватися вимог, а не намагаються "перешкодити" клієнтам.

Потрібно письмово звернутися до банку із запитом про причини блокування і надати документи, які підтверджують законність походження коштів — наприклад, договір, розписку, банківські виписки чи податкові декларації. У більшості випадків після перевірки банк розблоковує рахунок.

Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери"

Раніше "Телеграф" розповідав, що вивести гроші з заблокованого рахунка є кілька шляхів. Однак, при пересиланні грошей на карту в іншому баку, можна отримати блокування рахунків і там.

