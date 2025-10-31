Не пишіть цього у призначенні платежу. Як уникнути блокування рахунку та перевірки від банку

Юрист Ілля Колесник розповів, які формулювання у призначенні платежу безпечні та що робити, якщо рахунок уже заблоковано.

Українцям масово блокують рахунки через певні слова у призначенні платежів. Це пов'язано із посиленням фінансового моніторингу. Однак проблем можна уникнути.

Що потрібно знати

В Україні посилили фінансовий моніторинг, через що банки частіше блокують рахунки клієнтів

Система може зупинити операцію через "підозрілі" формулювання у платіжці

Якщо рахунок заблокували — потрібно звернутися до банку письмово і надати документи, що підтверджують походження коштів

Саме банки відповідальні за виявленням підозрілих операцій, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, ухиленням від податків або обігом криптовалюти поза правовим полем, наголошує в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник.

Саме тому будь-яке неоднозначне формулювання у платіжці — наприклад, "за крипту", "повернення боргу", "за товар" на приватну картку — може автоматично потрапити під перевірку системи комплаєнсу. Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери"

Експерт наголошує: блокування може торкнутися навіть звичайних громадян, які не порушують закон. Банк може розцінити як підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП або як схему "обходу" податків регулярне отримання коштів з однаковим призначенням на особистий рахунок.

Що робити, щоб уникнути блокувань

Щоб рахунки не блокували, юрист радить дотримуватися трьох основних правил:

Використовуйте чіткі, нейтральні формулювання — "особистий переказ", "поповнення картки", "подарунок", "переказ від батьків" тощо. Для розрахунків за товари чи послуги використовуйте лише рахунки зареєстрованих ФОПів або компаній. Уникайте згадок про криптовалюту, обмін чи боргові операції у призначенні платежу.

ПІдтвердження походження коштів /Інфографіка "Телеграфу"

Більше за темою: Відфінмонили та не віддають гроші. Що робити українцям після блокувань рахунків і як повернути кошти

Якщо рахунок заблокували: що робити

Ілля Колесник радить в першу чергу — не панікувати. Юрист нагадує, що банки зобов'язані дотримуватися вимог, а не намагаються "перешкодити" клієнтам.

Потрібно письмово звернутися до банку із запитом про причини блокування і надати документи, які підтверджують законність походження коштів — наприклад, договір, розписку, банківські виписки чи податкові декларації. У більшості випадків після перевірки банк розблоковує рахунок. Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації ЮК "Приходько та партнери"

Раніше "Телеграф" розповідав, що вивести гроші з заблокованого рахунка є кілька шляхів. Однак, при пересиланні грошей на карту в іншому баку, можна отримати блокування рахунків і там.