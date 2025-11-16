Україна та Греція домовилися про постачання газу: як виглядатиме і коли запрацює маршрут

Блакитне паливо потече трубами в Україну вже на початку 2026 року

Україна домовилася з Грецією про оперативні постачання газу. Вони необхідні компенсації дефіциту через російські обстріли.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Афінах разом з грецьким премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

"Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який міг підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом", – сказав глава держави.

Він додав, що постачання газу з Греції розпочнеться вже у січні 2026 року. Крім цього, сказав Зеленський, Україна та Греція уклали довгострокові домовленості щодо постачання скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів.

Грецький прем’єр-міністр, у свою чергу, повідомив, що постачання газу здійснюватиметься за допомогою "важливої енергетичної артерії", яка з’єднує грецьке місто Олександруполіс із Одесою.

Нова газова артерія

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Україні доведеться спалювати більше газу цієї зими.