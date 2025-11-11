Чи будуть відключення газу: у Міненерго пояснили, який мають план

Українські енергетики вже мають сценарії для збереження газопостачання навіть після ударів по інфраструктурі

Міністерство енергетики підготувало плани, як забезпечити українців газом у разі дефіциту після ударів по інфраструктурі. Для цього створені резервні схеми постачання з урахуванням різних типів газових мереж та можливих падінь тиску.

Що потрібно знати

Міненерго підготувало резервні схеми постачання газу на випадок дефіциту після ударів по інфраструктурі

Населені пункти та споживачів поділили за типами, щоб розуміти пріоритети відключень

Система вже має відпрацьовані сценарії дій під час аварій

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє "РБК-Україна". У міністерстві розподілили населені пункти й споживачів за типами, аби знати, кого відключати в першу чергу, а кого — в останню.

Ми використовуємо для цього планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском. Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, не побутові, промислові споживачі, в яких є резервні типи живлення Микола Колісник, заступник міністра енергетики

У разі проблем спершу знижують тиск у системі та локалізують наслідки, після чого ремонтують пошкоджене обладнання. За час війни вже відпрацювали сценарії, як утримати подачу газу навіть після розгерметизації чи ударів по інфраструктурі.

Населення відключати будуть в останню чергу — воно вважається пріоритетним споживачем. Надійність постачання залежить також від кількості точок подачі газу до конкретного міста чи села: чим їх більше, тим система стійкіша. В такому випадку, раніше за населення, відключення торкнуться промисловості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні було зруйновано близько 60% газової інфраструктури, наразі тривають ремонти. У ВР радять українцям утеплювати будинки та думати про резервні джерела живлення.