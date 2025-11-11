Чи будуть відключення газу: у Міненерго пояснили, який мають план
Українські енергетики вже мають сценарії для збереження газопостачання навіть після ударів по інфраструктурі
Міністерство енергетики підготувало плани, як забезпечити українців газом у разі дефіциту після ударів по інфраструктурі. Для цього створені резервні схеми постачання з урахуванням різних типів газових мереж та можливих падінь тиску.
Що потрібно знати
- Міненерго підготувало резервні схеми постачання газу на випадок дефіциту після ударів по інфраструктурі
- Населені пункти та споживачів поділили за типами, щоб розуміти пріоритети відключень
- Система вже має відпрацьовані сценарії дій під час аварій
Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє "РБК-Україна". У міністерстві розподілили населені пункти й споживачів за типами, аби знати, кого відключати в першу чергу, а кого — в останню.
Ми використовуємо для цього планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском. Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, не побутові, промислові споживачі, в яких є резервні типи живлення
У разі проблем спершу знижують тиск у системі та локалізують наслідки, після чого ремонтують пошкоджене обладнання. За час війни вже відпрацювали сценарії, як утримати подачу газу навіть після розгерметизації чи ударів по інфраструктурі.
Населення відключати будуть в останню чергу — воно вважається пріоритетним споживачем. Надійність постачання залежить також від кількості точок подачі газу до конкретного міста чи села: чим їх більше, тим система стійкіша. В такому випадку, раніше за населення, відключення торкнуться промисловості.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні було зруйновано близько 60% газової інфраструктури, наразі тривають ремонти. У ВР радять українцям утеплювати будинки та думати про резервні джерела живлення.