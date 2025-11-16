Украина и Греция договорились о поставках газа: как будет выглядеть и когда заработает маршрут
Голубое топливо потечет по трубам в Украину уже в начале 2026 года
Украина договорилась с Грецией об оперативных поставках газа. Они необходимы для компенсации дефицита на фоне российских обстрелов.
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Афинах вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом", – сказал глава государства.
Он добавил, что поставки газа из Греции начнутся уже в январе 2026 года.
Кроме этого, сказал Зеленский, Украина и Греция заключили долгосрочные договоренности о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Греческий премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что поставки газа будут осуществляться с помощью "важной энергетической артерии", которая соединяет греческий город Александруполис с Одессой.
