Украина и Греция договорились о поставках газа: как будет выглядеть и когда заработает маршрут

Голубое топливо потечет по трубам в Украину уже в начале 2026 года

Украина договорилась с Грецией об оперативных поставках газа. Они необходимы для компенсации дефицита на фоне российских обстрелов.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Афинах вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом", – сказал глава государства.

Он добавил, что поставки газа из Греции начнутся уже в январе 2026 года.

Кроме этого, сказал Зеленский, Украина и Греция заключили долгосрочные договоренности о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Греческий премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что поставки газа будут осуществляться с помощью "важной энергетической артерии", которая соединяет греческий город Александруполис с Одессой.

Новая газовая артерия

Напомним, ранее мы писали о том, почему Украине придется сжигать больше газа этой зимой.