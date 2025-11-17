У Зеленського відреагували на чутки, що Умєров не повернеться в Україну

Напередодні ексміністр оборони був в Катарі

Інформація про відмову секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустема Умерова повертатись в Україну — фейк. Посадовець знаходиться у відряджені в США.

Що треба знати:

У ЗМІ писали, що Умєров нібито відмовився повернутись в Київ

В Офісі президента спростували цю інформацію

Відрядження секретаря РНБО закінчилось ще 16 листопада

Як повідомив "Телеграфу" радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформація про те, що колишній міністр оборони відмовився повернутись в Київ — не правда. Відрядження Умєрова було заплановане до 12-13 листопада, але його продовжили. На повідомлення в ЗМІ вже відреагували і в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), зазначивши, що мережею шириться черговий фейк.

Рустем Умєров

Відомо, що секретар РНБО зараз у США через заплановане офіційно відрядження. Хоча тільки 13 листопада Умєров писав, що був в Катарі, де мав змістовну розмову з прем’єр-міністром з Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

"Умєров працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України", — йдеться у повідомленні ЦПД.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, офіційне відрядження Умєрова мало закінчитись ще 16 листопада, у неділю. Однак його продовжили до 19 листопада.

"Він його продовжив до 19 листопада. Рустем, ну чекаєм", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Вдень 17 листопада видання Clash Report написало, що Умєров нібито відмовився повертатись в Україну. Про своє рішення він "вже повідомив" президенту Україну Володимиру Зеленському. Однак цю інформацію вже спростували в Офісі президента та ЦПД.

Пост Clash Report

Додамо, що Clash Report — це ЗМІ, офіс якого знаходиться в Туреччині. Саме видання стверджує, що основний напрям їхньої роботи — висвітлення конфліктів по всьому світу та надання актуальних новин, подекуди з аналізом подій.

Нагадаємо, що на тлі гучної справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у якій спливло ім'я бізнесмена Тимура Міндіча, згадали й зв'язки підозрюваного з Умєровим. Секретар РНБО підтвердив, що мав зустріч з Міндічем щодо контракту на постачання бронежилетів, але його було розірвано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у плівках НАБУ з'явився новий фігурант "Че Гевара", якому учасники злочинної організації передавали кошти. Хоча антикорупціонеру не оприлюднили ім'я фігуранта, ЗМІ вважають, що це колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.