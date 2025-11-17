У Зеленского отреагировали на слухи, что Умеров не вернется в Украину
Накануне экс-министр обороны был в Катаре
Информация об отказе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова возвращаться в Украину – фейк. Чиновник находится в командировке в США.
Что нужно знать:
- В СМИ писали, что Умеров якобы отказался вернуться в Киев
- В Офисе президента опровергли эту информацию
- Командировка секретаря СНБО закончилась еще 16 ноября
Как сообщил "Телеграфу" советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, информация о том, что бывший министр обороны отказался вернуться в Киев — не правда. Командировка Умерова была запланирована до 12-13 ноября, но ее продолжили. На сообщения в СМИ уже отреагировали и в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), отметив, что в сети распространяется очередной фейк.
Известно, что секретарь СНБО сейчас в США из-за запланированной официальной командировки. Хотя только 13 ноября Умеров писал, что был в Катаре, где имел содержательный разговор с премьер-министром с Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.
"Умеров работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", — говорится в сообщении ЦПД.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, официальная командировка Умерова должна была закончиться еще 16 ноября, в воскресенье. Однако ее продлили до 19 ноября.
"Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну ждем", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Днем 17 ноября издание Clash Report написало, что Умеров якобы отказался возвращаться в Украину. О своем решении он "уже сообщил" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако эту информацию уже опровергли в Офисе президента и ЦПД.
Добавим, что Clash Report – это СМИ, офис которого находится в Турции. Само издание утверждает, что основное направление их работы – освещение конфликтов по всему миру и предоставление актуальных новостей, иногда с анализом событий.
Напомним, что на фоне громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором всплыло имя бизнесмена Тимура Миндича, упомянули и о связи подозреваемого с Умеровым. Секретарь СНБО подтвердил, что встречался с Миндичем по контракту на поставку бронежилетов, но он впоследствии был разорван.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в пленках НАБУ появился новый фигурант Че Гевара, которому участники преступной организации передавали средства. Хотя антикоррупционеры не обнародовали имя фигуранта, СМИ считают, что это бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев.