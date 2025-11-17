У Зеленского отреагировали на слухи, что Умеров не вернется в Украину

Накануне экс-министр обороны был в Катаре

Информация об отказе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова возвращаться в Украину – фейк. Чиновник находится в командировке в США.

Что нужно знать:

В СМИ писали, что Умеров якобы отказался вернуться в Киев

В Офисе президента опровергли эту информацию

Командировка секретаря СНБО закончилась еще 16 ноября

Как сообщил "Телеграфу" советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, информация о том, что бывший министр обороны отказался вернуться в Киев — не правда. Командировка Умерова была запланирована до 12-13 ноября, но ее продолжили. На сообщения в СМИ уже отреагировали и в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), отметив, что в сети распространяется очередной фейк.

Рустем Умеров

Известно, что секретарь СНБО сейчас в США из-за запланированной официальной командировки. Хотя только 13 ноября Умеров писал, что был в Катаре, где имел содержательный разговор с премьер-министром с Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

"Умеров работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", — говорится в сообщении ЦПД.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, официальная командировка Умерова должна была закончиться еще 16 ноября, в воскресенье. Однако ее продлили до 19 ноября.

"Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну ждем", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Днем 17 ноября издание Clash Report написало, что Умеров якобы отказался возвращаться в Украину. О своем решении он "уже сообщил" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако эту информацию уже опровергли в Офисе президента и ЦПД.

Пост Clash Report

Добавим, что Clash Report – это СМИ, офис которого находится в Турции. Само издание утверждает, что основное направление их работы – освещение конфликтов по всему миру и предоставление актуальных новостей, иногда с анализом событий.

Напомним, что на фоне громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором всплыло имя бизнесмена Тимура Миндича, упомянули и о связи подозреваемого с Умеровым. Секретарь СНБО подтвердил, что встречался с Миндичем по контракту на поставку бронежилетов, но он впоследствии был разорван.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в пленках НАБУ появился новый фигурант Че Гевара, которому участники преступной организации передавали средства. Хотя антикоррупционеры не обнародовали имя фигуранта, СМИ считают, что это бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев.