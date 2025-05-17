Євробачення 2025: онлайн-трансляція гранд-фіналу (відео)

Сьогодні, 17 травня, ми дізнаємось, хто переміг у пісенному конкурсі

Цієї суботи, 17 травня, о 22:00 за Києвом у швейцарському місті Базель відбудеться гранд-фінал 69-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, який можна буде дивитися онлайн на різних платформах у всьому світі. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2025.

Представники від України, український гурт Ziferblat вийдуть на сцену з потужною композицією Bird of Pray під номером "7". Ми писали, як проголосувати за свого фаворита в Україні та за кордоном.

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2025

Сьогодні на арені St. Jakobshalle, що вміщає понад 12 тисяч глядачів, представники 26 країн будуть змагатися у фіналі конкурсу. Серед них — 20 учасників, відібраних за результатами півфіналів, що відбулися 13 та 15 травня, а також конкурсанти з країн "Великої п’ятірки" — Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії та Німеччини, які традиційно здобувають автоматичне місце у фіналі. Крім того, у фіналі автоматично бере участь і країна-господарка заходу – Швейцарія.

Порядок виступу фіналістів Євробачення 2025

Де і коли дивитись фінал Євробачення 2025

Онлайн-трансляцію Євробачення можна переглянути:

Крім того, прямий ефір Євробачення 2025 можна переглянути в будь-якому смартфоні. Ми розповідали, як переглянути конкурс онлайн у "Дії".

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 пройде у швейцарському місті Базель у суботу, 17 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не слід голосувати через зв’язок із Росією.