Росія оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: той у відповідь процитував Булгакова

Роберт Бровді вважає, що заробив вже на 69 пожиттєвих від росіян

Слідчий комітет РФ подав у міжнародний розшук до Інтерполу командувача Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберта Бровді. Силовики держави-агресорки звинувачують його у тероризмі.

Про це у соцмережах повідомив сам майор ЗСУ. Він відповів росіянам цитатою з книжки Булгакова.

"Мадяр" зазначив, що росіяни звинувачують його нібито у вбивстві воєнкора Анни Прокоф'євої на Курщині. Однак військовий загалом добряче залив сала за шкіру ворогові, тому й отримав таке визнання.

"Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло…", – написав він.

Допис "Мадяра"

Варто зазначити, що підрозділ Бровді нерідко "прикурює" російські НПЗ, які він називає наливайками. Останнє відео зі звітом про атаку на Рязанський НПЗ він виклав у суботу, 6 грудня. До слова, у серпні Угорщина заборонила "Мадяру" в'їзд до країни через напад на нафтопровід "Дружба".

З даними роботи СБС можна ознайомитись на онлайн-табло СБС, яке Бровді охрестив підрахуйкою.

За що росіяни подали у розшук Мадяра

Слідчий комітет Росії заочно звинуватив командувача безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді в "теракті" в Курській області, в результаті якого загинула військкорка Першого каналу Ганна Прокоф'єва.

Російські силовики вважають, що в березні "Мадяр" наказав про дистанційне мінування автошляхів регіону. 26 березня пропагандистка Ганна Прокоф'єва померла внаслідок підриву автомобіля. Розслідування у справі перебуває на завершальній стадії, пишуть у відомстві.

Раніше командувач СБС Роберт Бровді повідомив про удар по Бєлгородському водосховищу. Пошкодження дамби відрізало російські підрозділи, які переправлялися нею через Сіверський Донець, від основних сил.