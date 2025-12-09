Чому у хрущовках такі низькі стелі: сумна таємниця радянських панельок

Типові будинки за радянських часів могли зводити всього за тиждень

У радянських хрущовках стелі інколи настільки низькі, що високі люди можуть буквально дотягуватися до них рукою. Однак сучасне житло найчастіше має вже зовсім інші параметри. І це відбувається невипадково.

"Телеграф" розповідає про те, чому хрущовки будували такими низькими.

Мешканці радянських панелек знають, що висота стель у їхніх квартирах варіюються від 2,5 до 2,7 м. Що за сучасними мірками вважається досить компактним. Стелі в сучасних ЖК найчастіше будують від 2,7 до 3 м, а в преміум сегменті не рідкість і 3+м.

Але чому ж старі будинки так відрізняються цим параметром? Вся справа в економії (зокрема на комуналці), а також прискоренні та здешевленні будівництва за радянських часів. Під час будівництва хрущовок Союз гостро потребував нової житлоплощі, бо більшість його громадян усе ще жили в бараках та комуналках.

Хрущовка. Фото: Вікіпедія

Микита Сергійович Хрущов, "батько" хрущовок, був людиною, якого цікавило все нове, зацікавив новий будівельний проєкт, реалізований у Франції, в Гаврі, повністю зруйнованому бомбардуваннями під час Другої світової війни і відновленому заново в короткі терміни. Технологію розробили інженери компанії Camus під керівництвом Раймона Камю. Цей проєкт став зразком для будівництва соціального житла в Радянському Союзі.

Ідеї здешевлення та розробки індустріальних методів будівництва на той момент обговорювалися в СРСР і втілювалися у життя у вигляді експериментів, але не вистачало ефективної потокової технології. Її купили в бюро Раймона Камю.

Як пише Mydecor, після доопрацювання та прив’язки до місцевих умов з’явилася перша серія радянських панельних будинків К-7. Стелі в них були від 2, 5 до 2, 7 м, кухні — від 5 до 7 м. Ліфта в "хрущовках" не передбачалося. Будувалися такі будинки неймовірно швидко: за 12 днів. У Ленінграді було встановлено стаханівський рекорд: 5 днів від фундаменту до даху. Загальні результати будівельної кампанії навіть зараз вражають: період із 1955 по 1970 рік близько 127 млн людей переїхали до нових квартир.

Інтер’єр хрущовки за радянських часів. Фото: Вікіпедія

Пізніше про такі будинки часто стали говорити зневажливо, але тоді в середині 1950-х переїхати з барака чи багатонаселеної комуналки в окрему квартиру було величезним щастям.

Висновок:

Стелі в хрущовках були 2,50 м для здешевлення та прискорення масового будівництва, заощаджуючи матеріали та витрати на опалення, в той час як у сучасних ЖК стелі вище (2,7–3 м) через поліпшення будівельних технологій, зростання рівня життя, нових стандартів комфорту, бажання використовувати більше природного світла та підвищення ліквідності.

