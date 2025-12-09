Почему в хрущевках такие низкие потолки: грустная тайна советских панелек

Типовые дома в советское время могли возводить всего за неделю

В советских хрущевках потолки порой настолько низкие, что высокие люди могут буквально дотягиваться до них рукой. Однако современное жилье зачастую обладает уже совсем другими параметрами. И это происходит не случайно.

"Телеграф" рассказывает о том, почему хрущевки строили такими низкими.

Жильцы советских панелек знают, что высота потолков в их квартирах варьируются от 2,5 до 2,7 м. Что по современным меркам считается довольно компактным. Потолки в современных ЖК зачастую строят от 2,7 до 3 м., а в премиум сегменте не редкость и 3+м.

Но почему же старые дома так отличаются этим параметром. Все дело в экономии (в частности на коммуналке), а также ускорении и удешевлении строительства в советское время. Во время строительства хрущевок Союз остро нуждался в новой жилплощади ибо большинство его граждан все еще жили в бараках и коммуналках.

Хрущевка. Фото: Википедия

Никита Сергеевич Хрущев, "отец" хрущевок, был человеком, которого интересовало все новое заинтересовал новый строительный проект, реализованный во Франции, в Гавре, полностью разрушенном бомбардировками во время Второй мировой войны и отстроенном заново в короткие сроки. Технологию разработали инженеры фирмы Camus под руководством Раймона Камю. Этот проект и стал образцом для строительства социального жилья в Советском Союзе.

Идеи удешевления и разработки индустриальных методов строительства на тот момент обсуждались в СССР и воплощались в жизнь в виде экспериментов, но не хватало эффективной поточной технологии. Ее и купили у бюро Раймона Камю.

Как пишет Mydecor, после доработки и привязки к местным условиям появилась первая серия советских панельных домов К-7. Потолки в них были от 2, 5 до 2, 7 м, кухни — от 5 до 7 м. Лифта в "хрущевках" не предполагалось. Строились такие дома невероятно быстро: за 12 дней. В Ленинграде был установлен стахановский рекорд: 5 дней от фундамента до крыши. Общие результаты строительной кампании даже сейчас впечатляют: период с 1955 по 1970 год около 127 млн человек переехали в новые квартиры.

Интерьер хрущевки в советской время. Фото: Википедия

Позже о таких домах будут зачастую стали говорить пренебрежительно, но тогда в середине 1950-х переехать из барака или многонаселенной коммуналки в отдельную квартиру было огромным счастьем.

Вывод:

Потолки в хрущевках были 2,50 м для удешевления и ускорения массового строительства, экономя материалы и затраты на отопление, в то время как в современных ЖК потолки выше (2,7–3 м) из-за улучшения строительных технологий, роста уровня жизни, новых стандартов комфорта, желания использовать больше естественного света и повышения ликвидности жилья, где высокие потолки считаются признаком класса

