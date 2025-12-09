Через російські удари може статися ядерна катастрофа? Експерт оцінив ризики

Якщо енергію не можна буде передавати, реактор працюватиме як автомобіль на холостому ході

Росіяни атакують українську енергетику, зокрема б'ють і по підстанціях атомних електростанцій. Проте на щастя, загрози "другого Чорнобиля" через це для України немає

Що треба знати:

Росіяни завдають ударів по підстанціях АЕС

Росте занепокоєння, що ворог влаштує в Україні нову атомну катастрофу

Однак, атомні станції добре захищені та мають автономні джерела живлення

Про це та не лише у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев — Скільки ще будуть жорсткі відключення світла і чи загрожує Україні другий Чорнобиль: експерт про реальну ситуацію в енергетиці

Чи загрожує Україні через удари РФ ядерна катастрофа на зразок Чорнобильської

На це питання експерт відповів "ні". Він пояснив, що потрібно розрізняти ядерну небезпеку і небезпеку порушення енергопостачання. Фізична безпека будь-якої атомної електростанції буде порушена, коли на її об'єкти здійснюються повітряні напади.

Але енергоблоки на АЕС мають захист третього рівня — це шелтери, які можуть протистояти, зокрема, і ударам балістичними ракетами. Дуже не хочеться, щоб хтось перевіряв надійність такого захисту, але ще за радянських часів розрахунки були здійснені — всі атомні електростанції будувалися з розрахунку переходу Холодної війни в гарячу фазу, Геннадій Рябцев

Що станеться з АЕС при пошкодженні ліній електропередач

За словами енергетика, якщо енергію не можна буде передавати, реактор працюватиме як автомобіль на холостому ході.

Коли ви на нейтральну передачу ставите авто, двигун працює, але машина не їде. Так само працюватиме будь-який атомний енергоблок. Єдина умова — надходження електричної енергії до систем охолодження. І саме тут були посилені вимоги до автономного енергоживлення в разі зовнішніх впливів, — пояснив Рябцев

Експерт додав, що навіть коли було повністю знеструмлено Запорізьку АЕС протягом 2-3 тижнів, її роботу забезпечувало лише шість генераторів. На будь-якій станції є достатня кількість генераторів і палива. У разі припинення зовнішнього енергопостачання будуть введені у дію автономні джерела живлення, які розраховані більше ніж на два тижні роботи.

