Україну чекає Фукусіма 2.0? Експерт оцінив ризики від відсутності світла на ЗАЕС

Ситуація на ЗАЕС викликає занепокоєння

Ситуація навколо ЗАЕС загострюється дедалі більше. Адже станція вже майже чотири дні без зовнішнього електропостачання, а охолодження блоків можливе лише за допомогою генераторі. Проте чи дійсно Запорізька АЕС може повторити долю Фукусіми.

Що треба знати:

ЗАЕС вже понад 3 доби відключена від зовнішнього електропостачання

ЗМІ пишуть про загрозу фукусімського сценарію

Росія хоче запустити роботу ЗАЕС

Фукусіма 2.0 буде в Україні? Прогноз експерта

Як розповів "Телеграфу" доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський, Росія веде гібридну війну з Україною. А ЗАЕС відіграє в цьому не останню роль.

Саме тому повторення сценарію Фукусіми цілком можливе, проте воно не матиме таких нищівних наслідків, як дехто вважає. На це є кілька причин, однак наразі підстав для переживань не так багато. До того ж Росія не вперше проводить провокації на ЗАЕС.

"Повторення фукусімського сценарію аварії принципово можливе, а от масштабів — ні", — наголосив Литвинський.

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що блекаут на ЗАЕС може призвести до серйозної ядерної катастрофи. Ба більше, окупанти намагаються відновити роботу ЗАЕС і хочуть для цього залучить підтримкою МАГАТЕ.

Що відбувається на ЗАЕС зараз

Як повідомляв Guardian, зовнішнє електропостачання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції не працює вже чотири дні. Це стало рекордним відключенням, яке викликало занепокоєння щодо безпеки.

Ситуація на Фукусімі у 2011 році показала, що лише 72 години АЕС може безпечно працювати без зовнішнього постачання. Потенціал генераторів не зможе довго забезпечувати потрібне охолодження реакторів.

Нагадаємо, що у Японії на Фукусімі стався землетрус, внаслідок якого гарячі реактори на об'єкті були автоматично зупинені. Аварійні генератори продовжували перекачувати охолоджувальну воду навколо реактора, але вони були виведені з ладу цунамі, яке виникло за землетрусом. Три ядерні реактори на станції розплавилися протягом трьох днів, хоча паливо залишалося локалізованим. Під час аварія ніхто не загинув.

Раніше "Телеграф" розповідав, як окупанти можуть поставити світ на межу нового Чорнобиля.