Из-за российских ударов может произойти ядерная катастрофа? Эксперт оценил риски

Если энергию нельзя будет передавать, реактор будет работать как автомобиль на холостом ходу

Россияне атакуют украинскую энергетику, в частности, бьют и по подстанциям атомных электростанций. Однако к счастью, угрозы "второго Чернобыля" из-за этого для Украины нет.

Что нужно знать:

Россияне наносят удары по подстанциям АЭС

Растет беспокойство, что враг устроит в Украине новую атомную катастрофу

Однако атомные станции хорошо защищены и имеют автономные источники питания

Об этом и не только в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев — Сколько еще будут жесткие отключения света и угрожает ли Украине второй Чернобыль: эксперт о реальной ситуации в энергетике

Угрожает ли Украине из-за ударов РФ ядерная катастрофа вроде Чернобыльской

На этот вопрос эксперт ответил "нет". Он пояснил, что следует различать ядерную опасность и опасность нарушения энергоснабжения. Физическая безопасность любой атомной электростанции будет нарушена, когда на ее объекты совершаются воздушные нападения.

Но энергоблоки на АЭС имеют защиту третьего уровня — это шелтеры, которые могут противостоять, в частности, ударам баллистическими ракетами. Очень не хочется, чтобы кто-то проверял надежность такой защиты, но еще в советское время расчеты были осуществлены — все атомные электростанции строились из расчета перехода Холодной войны в горячую фазу, Геннадий Рябцев

Что произойдет с АЭС при повреждении линий электропередач

По словам энергетика, если энергию нельзя будет передавать, реактор будет работать как автомобиль на холостом ходу.

Когда вы на нейтральную передачу ставите авто, двигатель работает, но машина не едет. Также будет работать любой атомный энергоблок. Единственное условие – поступление электрической энергии в системы охлаждения. И именно здесь были ужесточены требования к автономному энергопитанию в случае внешних воздействий, — объяснил Рябцев

Эксперт добавил, что даже когда была полностью обесточена Запорожская АЭС в течение 2-3 недель, ее работу обеспечивало только шесть генераторов. На любой станции имеется достаточное количество генераторов и топлива. В случае прекращения внешнего энергоснабжения будут введены в действие автономные источники питания, рассчитанные более чем на две недели работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожар после атаки РФ разрушил защиту ЧАЭС. Что с аркой и угрожает ли Украине утечка радиации.