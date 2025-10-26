Мав бути розкішним палацом, але став спиртзаводом та згорів: маловідомий скарб Київщини, який варто побачити (фото)

Розкішний маєток фон-дер Остен-Сакенів, де були сади і фонтани, нині поступово руйнується

У селищі Немішаєве на Київщині стоїть старий палац фон-дер Остен-Сакенів. Колись він був центром життя місцевої знаті, а сьогодні — занедбана історична будівля, що поступово руйнується.

За все своє "життя" палац змінив не одного господаря і навіть своє призначення — із розкішної резиденції став частиною виробничих приміщень та службових будівель. "Телеграф" вирішив розповісти, як змінилась доля цього покинутого палацу.

Граф Карл Сакен отримав у подарунок палац

Історія цього палацу бере початок ще на початку XIX століття. У 1805 році маєток у Микуличах, до якого входило й село Мироцьке, отримав у подарунок граф Карл Сакен. Після його смерті землю успадкував Іван фон-дер Остен-Сакен, а згодом – його син Карл.

Який вигляд мав палац у перші роки "існування"

Саме тоді, у першій половині XIX століття, на території маєтку збудували цегляний палац із баштою на розі та заклали мальовничий парк. Родина Остен-Сакенів володіла маєтком до 1873 року, коли його придбала дружина київського купця Євдокія Астахова. Наприкінці XIX століття власниками стали Воронцови-Дашкови, а з 1904 року — селянин Андрій Кулик.

На початку XX століття садиба складалася з головного палацу, двох дерев’яних будинків, альтанки, фруктового саду й ставка на річці Орлянка з містком. Поруч знаходилися оранжереї.

Після подій 1917 року маєток перейшов у державну власність. До його складу увійшли палац, парк, будівлі спиртзаводу та житло для робітників. Згодом територію приєднали до селища Немішаєве, і будівлю використали як клуб біохімічного заводу. Довгий час у приміщенні зберігалися старовинні меблі.

Сучасний вигляд занедбаної будівлі палацу

На жаль, у листопаді 2000 року вночі сталася пожежа, яка повністю знищила інтер’єр. Вогонь серйозно пошкодив сам палац, і з того часу його не відновлювали. Сьогодні будівля поступово руйнується, залишаючись мовчазним свідком минулих епох.

Де розташована пам'ятка архітектури

Руїни палацу розташовані в Київській області в Києво-Святошинському районі, між селами Мироцьке та Немішаєве. Дістатися сюди нескладно — можна приїхати автомобілем або маршруткою. У Немішаєве також є залізнична станція з регулярними рейсами до Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про це, що в Україні є ліс, куди людині краще не потикатися. Його свого часу знесли та поховали.