Топгенерал США бореться у Білому домі за Україну: стали відомі деталі

Він відіграє роль не тільки в інформуванні Трампа про ситуацію на фронті

В адміністрації Білого дому є щонайменше одна людина, яка вірить в перемогу України. Йдеться про Алексуса Гринкевича — генерал-лейтенанта Повітряних сил США, нині — Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR).

Про це "Телеграфу" розповіли дипломатичні джерела. Детальніше читайте у матеріалі "Добрий знак. У переговорах щодо війни з Росією бере участь генерал, який вірить в перемогу України".

За словами співрозмовника, Гринкевич має неабиякий вплив всередині адміністрації президента США Дональда Трампа. Він навіть, за деякими даними, брав участь у брифінгах для президента США, за результатами яких Трамп у вересні зробив обнадійливу заяву про те, що Україна ще може досягти перемоги у війні з РФ.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє для РФ, я вважаю, що Україна за підтримки Євросоюзу має всі можливості боротися та повернути всю свою територію назад у її первинному вигляді", — написав тоді американський лідер.

Джерело додає, що генерал Гринкевич відіграє важливу роль в інформуванні Білого Дому щодо того, що відбувається на полі бою в Україні. У червні, напередодні свого призначення, він висловлював думку, що Київ може перемогти у війні.

"Я думаю, Україна може перемогти. Кожного разу, коли вашій батьківщині загрожують, ви боретеся з такою наполегливістю, що навіть складно уявити", — пояснив військовий у ході слухань у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури.

Зауважимо, що наразі саме Алексус Гринкевич стоїть за затвердженням поставок зброї США для українського війська за механізмом PURL — українською "Пріоритетний список потреб України". Попри активізацію дипломатичних зусиль, програма діє — європейські (і не тільки) союзники продовжують купляти американське озброєння для українців та сигналізують про готовність робити це надалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США пропонують врегулювати війну в Україні за "корейським сценарієм". Вже відомо, що це означає та які наслідки має.