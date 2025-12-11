Топ-генерал США борется в Белом доме за Украину: стали известны детали

Он играет роль не только в информировании Трампа о ситуации на фронте

В администрации Белого дома есть по меньшей мере один человек, который верит в победу Украины. Речь идет об Алексусе Гринкевиче — генерал-лейтенанте Воздушных сил США, ныне — Верховном главнокомандующем Объединенных силах НАТО в Европе (SACEUR).

По словам собеседника, Гринкевич оказывает большое влияние внутри администрации президента США Дональда Трампа. Он даже, по некоторым данным, принимал участие в брифингах для президента США, по результатам которых Трамп в сентябре сделал обнадеживающее заявление о том, что Украина еще может добиться победы в войне с РФ.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это влечет за собой РФ, я считаю, что Украина при поддержке Евросоюза имеет все возможности бороться и вернуть всю свою территорию обратно в ее первоначальном виде", — написал тогда американский лидер.

Источник добавляет, что генерал Гринкевич играет важную роль в информировании Белого Дома о происходящем на поле боя в Украине. В июне, накануне своего назначения, он говорил, что Киев может победить в войне.

"Я думаю, Украина может победить. Каждый раз, когда вашей родине угрожают, вы боретесь с такой настойчивостью, что даже сложно представить", — объяснил военный в ходе слушаний в Сенате США по утверждению его кандидатуры.

Отметим, что именно Алексус Гринкевич стоит за утверждением поставок оружия США для украинского войска по механизму PURL — на украинском "Приоритетный список потребностей Украины". Несмотря на активизацию дипломатических усилий, программа действует — европейские (и не только) союзники продолжают покупать американское оружие для украинцев и сигнализируют о готовности делать это дальше.

