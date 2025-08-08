Змінила розкішні наряди на хустки і тепер схожа на бабусю: як змінилася Оксана Марченко

Глибокі декольте і гламурні сукні залишилися для Марченко у минулому

Свого часу дружина Медведчука і кума Путіна була однією із найвідоміших телеведучих України. Оксана Марченко свого часу підкорювала сцени головних телешоу країни — Україна має талант", "Х-Фактор". На екранах вона з'являлася у розкішних сукнях зі стразами та декольте, неймовірними зачісками і красивим макіяжем. Але після втечі до Росії усе кардинально змінилося.

Тепер дружина Медверчука виглядає зовсім інакше — зараз вона схожа на бабусю, а розкішними луками навіть і не пахне. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає Оксана Марченко зараз.

Як змінилася Оксана Марченко

В Україні Марченко була ведучої найрейтинговіших шоу нашої країни. Вона вільно і красиво розмовляла українською і для багатьох була еталоном краси.

Оксана Марченко часто з'являлася на ТБ у неймовірно красивих луках

Особливу увагу завжди привертали образи Марченко. У кадрі вона завжди з'являлася у розкішних сукнях, які часто були прикрашені стразами, паєтками. Її луки були максимально гламурними — з красивими прикрасами, сукнями з відкритими плечима, декольте. Тоді вона була справжньою зіркою.

Оксана Марченко була справжньою зіркою

Тепер від "зірки" не лишилося ані сліду — так, Марченко й досі працює ведучою. Однак вона створила власний YouTube-канал і веде шоу "Паломниця". Там вона з'являється у хустках, скромних кофтинках, а на її обличчі немає красивого макіяжу — помітні лише зморшки. Схоже, "рускій мір" не пішов їй на користь.

У Росії розкішних суконь Марченко не вдягає для шоу

Тепер у своєму проєкті "Паломниця" з’являється в закритому одязі, вузьких сукнях до щиколотки, із хусткою на голові — зовнішній вигляд змінився до невпізнання. У своєму шоу Марченко відвідує церкви і монастирі. Образ, який вона використовувала після втечі Медведчука, схоже, припав їй до душі.

Зараз Марченко виглядає як бабуся у хустинці

