"Корейський варіант" для України: Портников пояснив, в чому головна помилка плану

Створення двох "зон відчуження" викликає багато питань

Запропонований США "корейський сценарій" завершення війни в Україні викликає багато питань. Адже ситуація між Києвом та Москвою не схожа на громадянську війну в Кореї. Окрім того, сам по собі "корейський варіант" досить сильно схожий на вимогу Кремля про створення буферних зон.

Про це розповідає український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. За його словами, "корейський сценарій" має багато недоліків, які повинна буде вирішувати саме Україна, не Росія.

Адже за цим варіантом по лінії фронту має утворитись дві так звані "зони відчуження". Перша — це демілітаризована зона, в якій не буде взагалі ніякого важкого озброєння. Інша зона — це зона, в якій може бути будь-яке озброєння, окрім важкого. Таким чином на території України з'являться безлюдні території, які займатимуть лише військові.

Однак тут є багато питань: хто буде контролювати ці зони, кому вони підпорядковуватимуться тощо. До того ж сама модель цих зон перегукується з буферними зонами голови Росії Володимира Путіна. Адже фактично Україна має погодитись створити дві демілітаризовані ділянки упродовж усієї лінії зіткнення. При цьому, як добре видно на карті, ці зони захоплюють великі міста країни.

Можлива карта України після впровадження «корейської моделі». Фото: «Телеграф»

Портников розповідає, що ідея "корейського сценарію" взялась з вирішення війни в Кореї. Адже у 1950 році в державі спалахнула громадянська війна між комуністичною частиною (Північна Корея) та антикомуністичною (Південна Корея). Тоді збройний конфлікт вирішили підписавши мирний договір, у якому йшлось про дві зони відчуження. Але угоду Південна Корея не підписувала, за неї це зробили США.

Буферні зони між Північною та Південною Кореями на карті

Чому "корейський сценарій" може не спрацювати в Україні

На думку журналіста, Україна з Росією та Північна і Південна Кореї мають величезну відмінність. В першому варіанті спалахнула війна між державами на міжнародному рівні, в другому — громадянська за підтримки союзників.

"У нас з росіянами не громадянський конфлікт, а міждержавний. Конфлікт, який говорить про порушення міжнародного права однією стороною, яка окупувала територію іншої, чого в ситуації з Кореєю не було", — наголошує Портников.

Журналіст додає, що сам факт створення "буферних зон" буде супроводжуватись купою питань. Враховуючи норов та історичне підґрунтя, Україна цілком може розраховувати, що виходом з "зони відчуження" стане збройна агресія Росії. Адже Кремль не визнає існування України, як держави, і продовжує претендувати на її території.

"Чим іншим ця ситуація може закінчитися, як не війною між двома державами? Тобто на Кореї тут схоже тільки те, що сама Росія не визнає українську державу як реальний організм і вважає її території власними. Тобто є одна, якщо хочете, Корея — це Росія в даній історії, а не Україна, яка взагалі не вважає себе частиною Росії і не хоче до неї приєднуватись", — пояснює Портников.

