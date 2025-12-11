"Корейский вариант" для Украины: Портников объяснил, в чем главная ошибка плана

Создание двух "зон отчуждения" вызывает много вопросов

Предложенный США "корейский сценарий" завершения войны в Украине вызывает множество вопросов. Ведь ситуация между Киевом и Москвой не похожа на гражданскую войну в Корее. Кроме того, сам по себе "корейский вариант" достаточно сильно похож на требование Кремля о создании "буферных зон".

Об этом рассказывает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, у "корейского сценария" много недостатков, которые должна будет решать именно Украина, не Россия.

Ведь по этому варианту по линии фронта должны образоваться две так называемые "зоны отчуждения". Первая – это демилитаризованная зона, в которой не будет вообще никакого тяжелого вооружения. Вторая зона – это зона, в которой может быть любое вооружение, кроме тяжелого. Таким образом, на территории Украины появятся безлюдные территории, которые будут занимать только военные.

Однако здесь много вопросов: кто будет контролировать эти зоны, кому они будут подчиняться и тому подобное. К тому же сама модель этих зон сильно похожа на "буферные зоны" главы России Владимира Путина. Ведь фактически Украина должна согласиться создать два демилитаризованных участка по всей линии столкновения. При этом, как видно на карте, эти зоны захватывают крупные города страны.

Возможная карта Украины после внедрения "корейской модели". Фото: Телеграф

Портников рассказывает, что идея "корейского сценария" появилась с решения войны в Корее. Ведь в 1950 году в государстве разразилась гражданская война между коммунистической частью (Северная Корея) и антикоммунистической (Южная Корея). Тогда вооруженный конфликт разрешили подписав мирный договор, в котором говорилось о двух зонах отчуждения. Но соглашение Южная Корея не подписывала, за ее это сделали США.

Буферные зоны между Северной и Южной Кореями на карте

Почему "корейский сценарий" может не сработать в Украине

По мнению журналиста, Украина с Россией и Северная и Южная Кореи имеют огромное отличие. В первом варианте разразилась война между государствами на международном уровне, во втором — гражданская при поддержке союзников.

"У нас с россиянами не гражданский конфликт, а межгосударственный. Конфликт, говорящий о нарушении международного права одной стороной, которая оккупировала территорию другой, чего в ситуации с Кореей не было", — отмечает Портников.

Журналист добавляет, что сам факт создания "буферных зон" будет сопровождаться кучей вопросов. Учитывая нрав и историческую подоплеку, Украина вполне может рассчитывать, что выходом из "зоны отчуждения" станет вооруженная агрессия России. Ведь Кремль не признает существование Украины как государства и продолжает претендовать на ее территории.

"Чем другим эта ситуация может закончиться, как не войной между двумя государствами? То есть на Кореи здесь похоже только то, что сама Россия не признает украинское государство как реальный организм и считает его территории собственной. То есть одна, если хотите, Корея — это Россия в данной истории, а не Украина, которая вообще не считает себя частью России и не хочет к ней присоединиться": — говорит Портников.

