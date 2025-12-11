Скільки платитимемо за кіловат енергії з 1 січня: чи подорожчає світло

Міністерство економіки у своїх прогнозах очікує зростання вартості струму

Вартість електроенергії для населення в Україні з 1 січня 2026 року не зміниться. Чинний тариф продовжили до кінця опалювального сезону (тобто до 30 квітня 2026 року).

Що потрібно знати:

НКРЕКУ підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році

З 1 січня для населення нічого не зміниться — тарифи залишаються незмінними

Мораторію на зростання вартості немає, ціна може піднятися за рішенням уряду

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію "Укренерго".

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКУ), підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році на 7,2%. Проте, як зазначають енергетики, на вартість електроенергії для населення зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тож тарифи для побутових споживачів не зміняться.

Тариф, як і раніше, зафіксовано постановою уряду №632 та становить 4,32 грн за 1 кВт*год. Як пише OBOZ.UA, посилаючись на співрозмовників в уряді, зараз ніхто можливості перегляду ціни на електроенергію не розглядає. Чинний тариф продовжили до кінця опалювального сезону.

Водночас в Україні будь-який споживач електроенергії має право придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого постачальника струму та перейти на новий тариф. Наприклад, із двозонним лічильником у період з 23:00 до 7:00 платити за електроенергію можна за тарифом 2,16 грн за 1 кВт*год (замість звичайних 4,32 грн за 1 кВт*год).

Ціна електроенергії не обмежена мораторієм. Тому її можна підвищувати, коли відповідне рішення ухвалить уряд. І це вже робили під час війни. Якщо українці до 1 червня 2024 року платили за струм від 2,64 грн за 1 кВт*год (залежно від обсягів), то зараз 1 кВт*год коштує вже 4,32 грн.

Міністерство економіки у своїх прогнозах очікує зростання вартості струму вже наступного року. Однак якою буде ціна, поки що не відомо.

