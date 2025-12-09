Чому не градуси? Лічильники тепла показують гігакалорії, як їх розуміти
Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів
Багато лічильників тепла відображають показники у вигляді гігакалорій (Гкал), а не в градусах, що може ввести в ступор деяких людей, які стикаються з передачею показників уперше. Однак саме такі пристрої виявляються насправді найбільш зручними для споживача, бо вітчизняні теплопостачальні підприємства вважають за краще приймати показання саме в цих одиницях.
Що потрібно знати:
- Гігакалорії показують реальну кількість спожитої теплової енергії
- Градуси показують лише ступінь нагріву, але не кількість тепла
- Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й обсяг води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур
"Телеграф" розповідає про те, чому лічильники вимірюють саме гігакалорії.
Що таке гігакалорії
Лічильник тепла показує гігакалорії, а не градуси, тому що він вимірює реальну кількість спожитої теплової енергії, а не лише температуру, яка є лише однією із складових. Гкал – це міжнародна одиниця енергії, яка враховує температуру, об’єм теплоносія та різницю температур між трубопроводами.
Чому саме ці одиниці
- Справа в тому, що градуси показують лише рівень нагрівання, але не кількість тепла. Щоб обігріти кімнату, потрібно не просто нагріти воду, а передати певну кількість енергії. Гкал – це міра цієї енергії.
- Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й об’єм води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур між подачею і обраткою.
- Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів за опалення, що дозволяє робити справедливі нарахування для всіх споживачів.
Таким чином виходить, що Гкал — це точніша і повніша одиниця для обліку теплоспоживання, ніж просто градуси.
Як перевести показники в Гкал
Якщо лічильник веде облік тепла в інших одиницях, то перевести показники в гігакалорії можна відповідно до таких співвідношень:
- 1000 кВт/год = 1 МВт = 0,86 Гкал;
- 1 ГДж = 0.24 Гкал
Наприклад:
- Лічильник тепла нарахував 3250 кВт/год, що у перерахунку в Гкал становитиме:
3250 * 0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.
- Лічильник тепла нарахував 1,650 ГДж, що у перерахунку в Гкал становитиме:
1,650 * 0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.
