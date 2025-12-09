Чому не градуси? Лічильники тепла показують гігакалорії, як їх розуміти

Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів

Багато лічильників тепла відображають показники у вигляді гігакалорій (Гкал), а не в градусах, що може ввести в ступор деяких людей, які стикаються з передачею показників уперше. Однак саме такі пристрої виявляються насправді найбільш зручними для споживача, бо вітчизняні теплопостачальні підприємства вважають за краще приймати показання саме в цих одиницях.

Що потрібно знати:

Гігакалорії показують реальну кількість спожитої теплової енергії

Градуси показують лише ступінь нагріву, але не кількість тепла

Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й обсяг води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур

"Телеграф" розповідає про те, чому лічильники вимірюють саме гігакалорії.

Що таке гігакалорії

Лічильник тепла показує гігакалорії, а не градуси, тому що він вимірює реальну кількість спожитої теплової енергії, а не лише температуру, яка є лише однією із складових. Гкал – це міжнародна одиниця енергії, яка враховує температуру, об’єм теплоносія та різницю температур між трубопроводами.

Приклад лічильника, який показує гігакалорію

Чому саме ці одиниці

Справа в тому, що градуси показують лише рівень нагрівання, але не кількість тепла. Щоб обігріти кімнату, потрібно не просто нагріти воду, а передати певну кількість енергії. Гкал – це міра цієї енергії.

Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й об’єм води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур між подачею і обраткою.

Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів за опалення, що дозволяє робити справедливі нарахування для всіх споживачів.

Таким чином виходить, що Гкал — це точніша і повніша одиниця для обліку теплоспоживання, ніж просто градуси.

Як перевести показники в Гкал

Якщо лічильник веде облік тепла в інших одиницях, то перевести показники в гігакалорії можна відповідно до таких співвідношень:

1000 кВт/год = 1 МВт = 0,86 Гкал;

1 ГДж = 0.24 Гкал

Наприклад:

Лічильник тепла нарахував 3250 кВт/год, що у перерахунку в Гкал становитиме:

3250 * 0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.

Лічильник тепла нарахував 1,650 ГДж, що у перерахунку в Гкал становитиме:

1,650 * 0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.

