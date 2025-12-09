Рус

Чому не градуси? Лічильники тепла показують гігакалорії, як їх розуміти

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лічильник
Лічильник. Фото Колаж "Телеграфу"

Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів

Багато лічильників тепла відображають показники у вигляді гігакалорій (Гкал), а не в градусах, що може ввести в ступор деяких людей, які стикаються з передачею показників уперше. Однак саме такі пристрої виявляються насправді найбільш зручними для споживача, бо вітчизняні теплопостачальні підприємства вважають за краще приймати показання саме в цих одиницях.

Що потрібно знати:

  • Гігакалорії показують реальну кількість спожитої теплової енергії
  • Градуси показують лише ступінь нагріву, але не кількість тепла
  • Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й обсяг води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур

"Телеграф" розповідає про те, чому лічильники вимірюють саме гігакалорії.

Що таке гігакалорії

Лічильник тепла показує гігакалорії, а не градуси, тому що він вимірює реальну кількість спожитої теплової енергії, а не лише температуру, яка є лише однією із складових. Гкал – це міжнародна одиниця енергії, яка враховує температуру, об’єм теплоносія та різницю температур між трубопроводами.

Лічильник тепла
Приклад лічильника, який показує гігакалорію

Чому саме ці одиниці

  • Справа в тому, що градуси показують лише рівень нагрівання, але не кількість тепла. Щоб обігріти кімнату, потрібно не просто нагріти воду, а передати певну кількість енергії. Гкал – це міра цієї енергії.
  • Теплолічильник рахує не тільки температуру, а й об’єм води (теплоносія), що пройшов через нього, а також різницю температур між подачею і обраткою.
  • Гігакалорію прийнято як стандартну одиницю теплової енергії для розрахунку тарифів за опалення, що дозволяє робити справедливі нарахування для всіх споживачів.

Таким чином виходить, що Гкал — це точніша і повніша одиниця для обліку теплоспоживання, ніж просто градуси.

Як перевести показники в Гкал

Якщо лічильник веде облік тепла в інших одиницях, то перевести показники в гігакалорії можна відповідно до таких співвідношень:

  • 1000 кВт/год = 1 МВт = 0,86 Гкал;
  • 1 ГДж = 0.24 Гкал

Наприклад:

  • Лічильник тепла нарахував 3250 кВт/год, що у перерахунку в Гкал становитиме:

3250 * 0,86 = 0,396 Гкал.2,795 Гкал.

  • Лічильник тепла нарахував 1,650 ГДж, що у перерахунку в Гкал становитиме:

1,650 * 0,24 = 0,396 Гкал.0,396 Гкал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в хрущовках такі низькі стелі.

Теги:
#Тарифи #Показники #Лічильники