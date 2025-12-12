Росіяни в Шостці прицільно вдарили по дітях: чи є жертви (фото)

Після попередніх ударів місто залишилося без комунікацій

Росія в близько 12:30 завдала авіаційного удару по Шостці на Сумщині. Наразі на місці працюють аварійно-відновлювальні бригади, а мешканців просять перебувати в укритті.

Оновлення: Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що росіяни били по спортивній школі, в якій було тренування дітей. Використали два БпЛА. Попередньо — всі живі, поранених немає, дітей та тренерів оперативно евакуювали.

Дим в Шостці

Про обстріл повідомив міський голова Микола Нога. Зазначимо, тривога була оголошена о 12:25. Місцеві телеграм-канали повідомляли про акустичну фіксацію над містом дрона-"шахеда".

Допис міського голови

Місцеве видання Кордон.Медіа попередньо повідомляє, що удар припав на людне місце. Станом на 13:20 в Шосткинській громаді триває повітряна тривога.

Нагадаємо, Росія прицільно била по Шостці на початку жовтня. Тоді під удар потрапив вокзал. Обстрілом зачепило пасажирський та приміський поїзди, одна людина загинула, десятки постраждали. Після тої атаки місто залишилось без світла, газу та води.

Шостка — райцентр на Сумщині, в якому до повномасштабного вторгнення жили понад 70 тисяч людей. Тут знаходяться підприємства хімічної та харчової галузі і не тільки.

Раніше "Телеграф" публікував репортаж з прифронтового міста Дружківка. Ще влітку тут було близько 30 тисяч жителів, а з наближенням фронту ситуація міняється.